BINNENKIJKEN. Makelaars uit ‘Miljoenenhuizen’ lopen verloren in reusachtig pand in Brasschaat

Arthur en Ludovic bezichtigen het domein Mishagen in Brasschaat. Een imposante woning, midden in het groen. En dat mag je letterlijk nemen, want het volledige domein is maar liefst 12 hectare groot, wat gelijk staat aan zo’n 24 voetbalvelden. Je vindt er een tennisterrein én een conciërgewoning. Die bewoner staat meteen in voor het onderhoud van het domein. Ook de woning zelf is niet klein te noemen. Het pand heeft een bewoonbare oppervlakte van meer dan 1.000 vierkante meter en telt zo’n twintig kamers. Zes daarvan zijn slaapkamers, vier badkamers.