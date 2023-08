Binnenkijken in het appartement van VTM-journaliste Romina Van Camp in Washington DC

tv“Live gaan in het middagnieuws, dat betekent nu: ­wakker gebeld worden om 4.30 uur”, zegt VTM-journaliste Romina Van Camp (36). In maart verhuisde ze naar Washington D.C., waar ze ­tijdens de presidents­verkiezingen van 2024 het boegbeeld zal zijn van ­‘VTM NIEUWS’. Een tienerdroom, al moest ze er vrienden en familie voor achterlaten. 3Soms zie ik mensen over straat lopen met een wapen onder hun T-shirt verstopt. Echt onveilig voel ik me niet, maar ik weet welke buurten ik moet mijden.”

“Na de Amerikaanse verkiezingen van 2020 waren mijn bazen en ook die van andere media lovend over mijn werk, dus ik dacht: ‘Ik ga het ijzer smeden terwijl het heet is’.” En dus verruilde ‘VTM NIEUWS’-journaliste Romina Van Camp in maart Antwerpen voor de VS, ze is nu voltijds Amerika-correspondente.

De liefde voor de VS zit er van kinds af in. “Op mijn 14de ben ik in m’n eentje in Amerika m’n meter gaan bezoeken”, vertelt ze. “Zij nam mij op sleeptouw, daar is de liefde begonnen. Ik had al langer de ambitie om journaliste te worden in de VS, maar nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn. Thomas Van Hemeledonck was de laatste VTM-­correspondent die vertrok naar de VS. Hij werd na acht maanden teruggehaald: besparingen.”

© RV

Strafblad natrekken

Het hield Romina niet tegen om haar ambitie uit te spreken, en haar hoofdredacteur kwam met een voorstel. In maart pakte ze haar koffers en vertrok ze richting Washington.

Daar moest ze eerst en vooral op huizenjacht. “Ik woonde toen even in een studio”, zegt ze. Een droomwoning vinden had wel wat voeten in de aarde. “Het was allesbehalve een makkelijke zoektocht”, zucht ze. “Huurcontracten worden hier afgesloten voor maximaal anderhalf jaar, want de prijzen veranderen continu. De appartementen die ik in maart heb bezocht, kosten nu honderden dollars meer.” De gemiddelde huurprijs per maand voor een appartement in Washington is meer dan 2.000 euro.

Als je interesse hebt in een pand, moet je een aanvraagformulier invullen. “Dat kost 150 dollar. Het vastgoedkantoor trekt dan je strafblad en financiële achtergrond na. Probleem: aangezien ik hier nog niets had opgebouwd, moest een Amerikaan borg voor mij staan. Maar ik kende hier niemand. Gevolg: ik werd geweigerd en was mijn 150 dollar kwijt.”

Uiteindelijk moest Romina een dubbele waarborg betalen. Voor haar verhuis kreeg ze hulp van een relocation agent. “Die persoon heeft me geholpen met het papierwerk, want ik ben uitgeschreven uit het Belgische bevolkingsregister. Hier heb ik een werkvisum voor buitenlandse journalisten. Ik moet nog een soort identiteitskaart krijgen, maar die is gekoppeld aan je rijbewijs. Deze maand doe ik mijn rijexamen opnieuw. Gelukkig enkel theorie.” (lacht)

© Romina Van Camp

© Romina Van Camp

Twee leningen

In mei vond Romina haar woning. “Ik heb een contract voor 16 maanden, daarna verhogen ze wellicht de prijs en kan ik kiezen of ik blijf. Mijn werkgever DPG Media komt tussen in de kosten aangezien ik ook een lening in Antwerpen moet afbetalen. Ik ga mijn huis in België trouwens niet verkopen, je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt.”

Intussen voelt de journaliste zich helemaal ingeburgerd. “Op mijn 21ste heb ik stage gedaan bij CBS News in New York en ik ben hier vaak geweest voor het werk, maar nu pas leer ik Washington echt kennen”, klinkt het enthousiast. “Ik voel me hier thuis. Dit is een leefbare, groene stad waar je kan ademen. Als ik rondwandel aan het Capitool of naar de persbriefings van het Witte Huis ga, denk ik: ‘Ik ben toch een lucky bastard’.”

Eenzaam

Romina sloot zich meteen aan bij clubs van buitenlandse correspondenten. “Daar heb ik journalisten leren kennen uit Spanje, Duitsland en Brazilië met wie ik geregeld afspreek. Daarnaast zit ik in een club met Belgische expats. Zo leg ik contact met nieuwe mensen.”

Toch mist ze haar vrienden in België soms. “Ik zit in een WhatsApp-groep met mijn vriendinnen en daar zie ik dan berichtjes verschijnen als ze samen op café gaan. Dat mis ik. Net als mijn kat Fons. Maar hij is het gewend rond te lopen in mijn stadstuintje in Antwerpen, hier zou hij ongelukkig zijn. In België zorgt mijn familie goed voor hem.”

Daarnaast hunkert Romina al eens naar gezonde voeding. “Sinds ik hier woon, ben ik een expert geworden in het lezen van etiketten. Ze doen hier in alles suiker, de kip is volgespoten met antibiotica... Ik probeer meestal bio te kopen.”

Gelukkig kan ze zich optrekken aan haar vriend. “Die is mee verhuisd, dat helpt zeker tegen de eenzaamheid. Mijn familie komt me eind september bezoeken en we bellen vaak. Ik ben geen heimwee-type, al is het aanpassen. Hier heb ik bijvoorbeeld geen collega’s. Vroeger ging ik op pad met een cameraman met wie ik een hechte vriendschap had. Als ik nu op reportage ga, zit ik alleen in de wagen of op restaurant.”

© Instagram

Wapen onder t-shirt

In de VS maakte Romina al reportages over de Pride Month, de gezonken duikboot Titan en de rechtszaak tegen Donald Trump. “En over sport, in juli heb ik in Miami de eerste match van Messi gedaan. Het meest was ik geraakt door een reportage voor de krant over een militair kerkhof met jonge soldaten die gesneuveld zijn tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat komt dichtbij. Ook het wapenbeleid grijpt me naar de keel. Soms zie ik mensen over straat lopen met een wapen onder hun T-shirt verstopt. Echt onveilig voel ik me niet, maar ik weet welke buurten ik moet mijden.”

Door het uurverschil met België is het ritme van Romina veranderd. “Als ik live ga in het middagnieuws, word ik om 4.30 uur Amerikaanse tijd wakker gebeld. Gelukkig heb ik vanop mijn dakterras zicht op het Capitool, dus ik moet niet ver gaan. Het avondnieuws valt bij mij om 13 uur, maar mijn dag zit er daarna niet op. Het nieuws loopt gewoon door. Soms moet ik tot middernacht stukken monteren voor de volgende dag.”

© RV

Bij Biden

Volgend jaar komt er met de presidentsverkiezingen een druk jaar aan. “Het is te vroeg om te zeggen wie er zal winnen, we kennen de genomineerden nog niet. Ik hoop dat het niet opnieuw Trump versus Biden is, over die twee is alles gezegd, dat maakt het voor mij als journalist een pak minder interessant. Ik heb liever twee ‘verse’ kandidaten waar nog veel verhalen aan vasthangen. Wie weet krijgen we ooit een vrouw als president, dat zou een professioneel hoogtepunt zijn.” Tijdens de verkiezingen krijgt Romina steun van collega Greet De Keyser. “Eén van ons staat bij de Democraten en de andere bij de Republikeinen. Zowel in 2016 als in 2020 stond ik bij de winnaar, dat wil ik opnieuw.” (lacht)

Wat daarna volgt, weet ze nog niet. “Ik bekijk het dag per dag en maak me geen illusies. Ik heb geen tienjarenplan, de media zijn een snel veranderende wereld. Maar ik geniet elke dag dat ik hier ben. Dit pakken ze mij nooit meer af.”

© Jan Aelberts