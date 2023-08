BINNENKIJKEN. Het jacht van Tony Soprano kopen? Dat kan voor een kleine 300.000 dollar

TV “Ik wil niet meer dezelfde fouten maken”: deze singles hopen ideale partner te vinden in webreeks 'Blind getrouwd’

“We gaan een extra efforke doen.” Voor Ingeborg Sergeant (56) wordt het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’ extra speciaal, want naast de vier reguliere koppels die in het VTM-programma gaan trouwen, krijgt ook een vijfde koppel de kans. Hun avontuur zal gevolgd worden in de spin-off ‘Blind getrouwd: het vijfde huwelijk’. Maar wie zijn Steve, Jonas en Karen, de drie singles die willen deelnemen? Ze stellen zichzelf voor in ‘TV Familie’. “Ik had alleen relaties met mannen met donkere ogen en een baardje. Misschien moet ik van dat ideaalbeeld af.”