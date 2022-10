Bijzondere metamorfoses, een tegenvallend gastjurylid en veel stress: finaleweken ‘De allerslimste mens’ starten in mineur

TVDe ene aflevering is de andere niet. Vorige week was de laatste reguliere aflevering van ‘De allerslimste mens ter wereld’, met een unieke Tom Waes, een absolute topper, waarbij alle puzzelstukjes perfect pasten. De eerste episode van de finaleweken daarentegen was een afknapper. Met fletse prestaties van de deelnemers en een tegenvallende Koen De Bouw als gastjurylid. VRT-journalist Riadh Bahri won met amper 302 seconden. Die score zegt alles.

Een tegenvallende start van de finaleweken. Of was het een moment van decompressie bij iedereen voor en achter de schermen na de perfecte storm van Tom Waes? Feit is dat de start van de finaleweken een beetje in mineur verliep. Er was de stunt van topacteur Koen De Bouw als gastjurylid naast Philippe Geubels, maar veel meer dan een stunt was dat niet. De Bouw bewees vooral een topacteur te zijn. Ad rem zijn, en zonder voorbereiding ‘hic et nunc’ grappig inspelen op situaties, is toch een ander metier.

Alter ego’s

Ook bij de drie eerste échte finalisten liep het stroef. Seksuologe Lotte Vanwezemael speelde op niveau, maar presentator Kobe Ilsen raakte moeilijk op dreef en ‘bevroor’, zoals hij het zelf omschreef, haast in zijn finale. VRT-journalist Riadh Bahri hinkte achter de feiten aan, en had zich naar eigen zeggen al verzoend met verlies en een wat triestige terugkeer naar huis. Uiteindelijk won hij toch omdat de concurrentie er in de filmpjesronde een potje van maakte.

Toppertje in deze aflevering waren de foto’s van de deelnemers, de jury en de presentator nadat ze door een Snapchat-filter waren ‘vervrouwelijkt’. Daar zaten enkele opmerkelijke en ronduit hilarische resultaten bij. Ook al was Philippe Geubels niet echt tevreden met zijn alter ego.

Volledig scherm Ook Koen De Bouw, Lotte Vanwezemael en Riadh Bahri kregen een metamorfose, met dank aan een Snapchat-filter. © Play4

Het quizgedeelte zelf was van matig niveau. Het begon weliswaar met een veelbelovende praktische vraag in ‘3-6-9', maar de Halloweenlach - die overigens geen tijd opleverde - bleek een slag in het water. Meteen was de toon gezet. Matige spelronden, en een fletse climax met de filmpjesronde. Zelfs de daaropvolgende finale tussen Lotte en Kobe was een sof. Lotte wist niks over Kuifje-figuren, verzekeringsmaatschappijen in ons land, Kafka of landen tussen Guatemala en Colombia. Ze verraste enkel met vijf goede antwoorden over de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Het volstond voor Kobe om met een rist Latijnse naamvallen zijn behoud te verzekeren. Voor de tweede finale-aflevering stapt Merol opnieuw in. Hopelijk met veel vuurwerk.

De leukste quotes

Erik Van Looy (over de seksvragen aan Lotte): “We mogen dus opnieuw werkgerelateerde vragen stellen aan jou zonder dat jij ons een factuur zal sturen?”

Kobe (of hij ‘I love you’-berichten stuurt naar Viktor Verhulst): “Zeker als we gedronken hebben. Dagelijks dus. Viktor en ik, wij amuseren ons. Als we gaan slapen sturen we nog een hartje. Stom hé. Maar ik zie die mens echt graag.” Waarop Geubels: “Maar hij is er niet om u te steunen.” En Kobe: “Hij heeft een berichtje met succes gestuurd.”

Geubels (over Koen de Bouw): “Mag ik een anekdote vertellen? Ik was juist geschminkt, en den Koen komt binnen. Die gaat zitten en zegt eigenlijk dat hij niet moet geschminkt worden. En die schminkster zegt dat dat inderdaad niet moet. Ik keek naar hen en ze zei: ‘Bij u wel hé.’”

Erik (bekent aan Koen): “Eindelijk zit hier iemand met intellectuele bagage.” Waarop Geubels: “Ik heb toch ook intellectuele bagage.” En Erik: “Ik vind het al tof dat je dat woord kunt uitspreken.”

Geubels: “Ik heb al geacteerd in de K3-film.” Waarop Erik: “En wie was je dan? De zwarte, de blonde of de rosse?” En Geubels: “Ne piccolo.”

Geubels (over met wijn in bad liggen): “Als een vrouw met een wijntje in bad ligt is dat gezellig. Als ik met een halve liter bier onder de douche sta is dat marginaal.”

Geubels (bij een item over parfum): “Ik heb aftershave op mijn ballen gedaan. Ruiken?”

Hilarische momenten

De finaleweken beginnen meteen met een praktische proef, waarvoor geen seconden te verdienen vallen. De kandidaten moeten hun meest demonische lach laten horen. Versterkt met galm uiteraard. Maar voor Riadh blijkt dat geen makkelijke opdracht. “Ik denk toch dat ge apenpokken hebt”, maakt Geubels duidelijk. Kobe klinkt ook niet echt schrikwekkend. En zo krijgt Lotte de zegen. Geubels: “Ik zou persoonlijk Lotte zeggen, want die andere twee trokken op niks.”

Riadh (laat zich helemaal gaan als hij over zijn dating-avonturen begint). “Ik was niet zo vriendelijk op datingsites. Daarom heeft het zo lang geduurd voor ik van straat raakte. Ik was er echt niet goed in. Als ik op date ging, zei ik altijd hetzelfde, de basisinfo. ‘Hallo, ik ben Riadh, ik ben 25, schoenmaat 42, ik heb drie zussen, ben geboren in Duitsland, mijn moeder is Belgische, mijn vader Tunesisch, mijn lievelingseten spaghetti. Kunnen we nu beginnen aan het gesprek?’ Dat was het irritante aan daten. Altijd hetzelfde zeggen’, maakt Riadh duidelijk.

Kantelmomenten

Lotte Vanwezemael begint aarzelend en traag aan de quiz. Na ‘Open deur’ heeft ze al exact 7 seconden gewonnen. Riadh staat dan al op 134 seconden.

De seksuologe trekt de scheve situatie recht met de ‘Puzzel’, waar Riadh dan weer helemaal faalt.

De foto- en filmpjesronde zijn twee keer een maat voor niks. De kandidaten spelen ronduit slecht. Riadh kan geen gezichten herkennen in de fotoronde, Lotte faalt met titels van griezelfilms en Kobe struikelt over Halloweenkostuums. Toegegeven, drie keer een moeilijk thema.

In de filmpjesronde maakt Riadh het verschil door 150 seconden binnen te halen met een gemakkelijk fragment over Lorin Parys. Lotte weet nauwelijks wat over de begrafenis van Bobbejaan Schoepen en Kobe weet (verrassend) weinig over ‘Batgirl’. Met een schamele 302 seconden wint Riadh.

In de finale bevriezen Lotte en Kobe van de stress. Het is uiteindelijk Lotte die aan het kortste eind trekt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Riadh Bahri: 302 seconden

2. Kobe Ilsen: 292 seconden

3. Lotte Vanwezemael: 280 seconden

Spelen de tweede finale-aflevering

1. Merol: haalde vier deelnames, won 1 keer

2. Riadh Bahri: won de eerste finaleweek-aflevering

3. Kobe Ilse: won de finale van Lotte Vanwezemael

Stappen nadien in deze volgorde weer in:

Jelle Cleymans, Delphine Lecompte, Liesbeth Van Impe, Jonas Geirnaert, Danira Bouhkriss en in de grote finale Bart Cannaerts.

De eindstand voor de finaleweken

1. Bart Cannaerts: 17 deelnames, 9 overwinningen, 7 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Danira Boukhriss: 12 deelnames, 5 overwinningen, 7 finales gewonnen

3. Jonas Geirnaert: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Liesbeth Van Impe: 4 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Jelle Cleymans: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Merol: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Riadh Bahri: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Lotte Vanwezemael: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Kobe Ilsen: 2 deelnames, 2 overwinningen

