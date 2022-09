BIJGEDACHTE. “Als we het vermakelijk vinden om mensen met Down op tv te zien, maar onszelf geen houding weten te geven wanneer we diezelfde mensen tegenkomen achter de toog van de slager, dan klopt er iets niet”

Eén enkele Facebook-post en het spel zat op de wagen. Programma’s als ‘Down The Road’ en ‘Out of Office’: moeten we daar wel blij mee zijn? “Boeva heeft een punt want já, inclusie zou de regel moeten zijn”, schrijft redactrice Sabine Vermeiren. “Maar inclusie begint met kennis. En laat televisie daar nu een goed medium voor zijn.”

William Boeva, hij liep er al een tijd mee rond. Wat hij voelde, was een zekere ergernis om wat hij soms op televisie ziet, hij noemde daarbij zelfs man en paard. Het pleidooi was legitiem, de vraag gegrond. Als je televisie maakt met mensen die een beperking hebben, mag de lat dan zo laag liggen dat ‘entertainment’ je hoogste doel is? Of moet je hoger mikken? En hoevéél hoger dan?

William Boeva zwengelt de discussie aan en daar verdient hij niks dan lof voor. Dat hij het deed voor aandacht, klonk het ergens. Dat het was om op televisie te komen. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk deze is: William Boeva stelde gewoon maar de vraag die mensen op andere stoelen en in andere posities, belangrijker dan de zijne - vaak wit, cis, hetero en geestelijk noch fysiek bedeeld met een afwijking - zich al veel vroeger hadden moeten stellen. Als we het vermakelijk vinden om mensen met Down op televisie te zien, maar onszelf geen houding weten te geven wanneer we diezelfde mensen tegenkomen achter de toog van de beenhouwer of de balie van het ziekenhuis, dan klopt er iets niet. “Inclusie is iemand met een beperking die het weerbericht voorleest”, zei Boeva. En al hoeft dat dus niet iemand met Down te zijn: hij heeft overschot van gelijk, dat is exact waar inclusie voor staat. Voor een samenleving waarin iedereen z'n gelijkwaardige plek heeft. Ongeacht hoeveel benen of armen die heeft, met welke chromosomenmix hij is gezegend en hoe de chemische fabriek in z'n hoofd werkt.

Quote Televisie zette ook stappen. Gaat dat te traag? Jazeker. En worden daar kemels bij geslagen die de goeie zaak meer kwaad dan goed doen? Ook.

Maar laat daar nu net de kracht liggen van programma’s als ‘Down the Road’ en ‘Out of Office’. Of zelfs ‘Taboe’ en ‘Cupido Ofzo’. Dat ze ons tonen wat we niet weten en kennis laten maken met wat niet vertrouwd voelt. Fris in het geheugen ligt de tijd dat we bij Down nauwelijks beeld hadden - of we moesten toevallig al iemand kennen die ermee geboren was. Zoals we ook geen beeld hadden van - pakweg - depressie, borderline en autisme. Of dysplasie, dwerggroei en slechtziendheid. De kennis was beperkt en televisie hád daar iets aan kunnen doen maar deed dat niet. Erger: televisie stereotypeerde, verzweeg en negeerde. Maar televisie zette ook stappen. Gaat dat te traag? Jazeker. En worden daar kemels bij geslagen die de goeie zaak meer kwaad dan goed doen? Ook. Maar minstens gebeurde dit: wat weggestoken was geweest, werd visibel. Soms aarzelend, soms wat ongelukkig, maar soms ook buitengewoon goed en wat we niet kenden, léérden we kennen.

Televisie zwijgt niet meer, maar televisie moet ook de wereld niet redden. Wat televisie wél kan: ons inzichten bijbrengen die we ervoor niet hadden. Over hoe mensen in elkaar zitten, hoe ze denken, waar hun kwetsbaarheden liggen, wat ze moeilijk vinden. En dan kan je - terecht - vinden dat inclusie al lang de regel had moeten zijn, maar inclusie kan ook pas vorm krijgen als er eerst kennis is. Als je begrijpt dat Down bestaat in duizend maten en gewichten. Als je inziet dat autisme een kwestie is van andere denkpatronen. Als je weet dat Tourette gaat over controle. En als je beseft dat iemand met depressie daar niet voor kiest. Hoé we dat dan leren: daar valt over te discussiëren. Mag dat met entertainment? Moet het moeilijker? Misschien doet het er niet eens toe. Inclusie begint bij begrijpen en bij weten. Daar hadden we in 2022 veel verder in moeten staan, daar heeft William Boeva gelijk in. En het hadden anderen vóór hem moeten zijn die daarover nadachten. Het pleidooi was legitiem, de vraag gegrond, de kennis ís er, nu nog het antwoord.

