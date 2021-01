"Bij zo'n gewapende overval stijgt je hartslag meteen": stevige ontgroening voor nieuwe inspecteur Dylan in ‘Op Interventie’

Spectaculaire beelden zijn het. Een man met een witte motorhelm en een pistool stapt een kledingzaak in Genk binnen en beveelt één van de verkoopsters al het geld in een winkeltas te steken. Een paar seconden later is de overvaller alweer de winkel uit, maar het kassameisje zakt al snel huilend, met de handen voor het gezicht, in elkaar achter de toonbank. Het was één van de eerste opdrachten voor Dylan als inspecteur bij de politiezone CARMA in Genk. Een ontgroening die kon tellen.