Bij ons nog niet begonnen, maar medisch drama met Koen De Bouw krijgt nu al vervolg in Nederland

tv Topdokter Guy T’Sjoen over de negatieve reacties op draagmoe­der­schap zoon: “Als we Maximili­aan zien, zijn ze meteen vergeten”

De liefde voor zoon Maximiliaan is immens. De felicitaties legio. En toch kent de roze wolk van topdokter Guy T’Sjoen (52) en z’n echtgenoot Milan Vansevenant (35) ook een schaduwkantje. In Play4-programma ‘Helden van het internet’ - en ook hier in dit gesprek - vertelt hij over de minder mooie commentaren die de keuze voor draagmoederschap met zich meebracht en meer over het traject dat ze daarbij hebben doorlopen. “We sturen nog vaak berichtjes met de draagmoeder.”