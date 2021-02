Bij ons moet ‘De Bachelorette’ nog starten, maar in VS is koppel verwikkeld in overspelschandaal

TVIn ‘De Bachelorette’ zal een groep mannen binnenkort strijden om het hart van Elke Clijsters (36). Het belooft volgens zender Play4 spraakmakende tv te worden, iets waar ze ook in Amerika ervaring mee hebben. Daar zorgde het afgelopen seizoen immers voor veel opschudding: na amper twee weken opnames legde ‘Bachelorette’ Clare Crawley een bom onder de show door zich meteen te verloven met één van de kandidaten en op te stappen. Maar ook aan die relatie kwam vorige week een einde, en alle details van hun breuk gaan nu vlot over de tongen.

Het kwam als een grote schokgolf aan bij de trouwe ‘Bachelorette’-kijkers in de Verenigde Staten: Clare Crawley en Dale Moss, een voormalige NFL football-speler, hebben hun verloving na zeer korte tijd al verbroken. “Ik wil met jullie delen dat Clare en ik besloten hebben om onze eigen weg op te gaan”, liet Dale weten via Instagram. “We waarderen de liefde en steun die we van zoveel mensen hebben gekregen, maar dit is op dit moment de gezondste beslissing voor ons allebei. We geloven sterk in leiden met liefde en altijd trouw blijven aan onszelf, iets wat onze families ons gedurende ons hele leven hebben geleerd en bijgebracht. We hopen alleen het beste voor elkaar.”

Tijdens de feestdagen bleek er nog geen vuiltje aan de lucht. Het koppel bracht Thanksgiving en Kerstmis samen door, en ze trokken door het hele land naar hun geboorteplaatsen om elkaars families te leren kennen. Hun liefde leek dan ook bijzonder groot: al vanaf de eerste avond in ‘The Bachelorette’ konden kijkers een vonk zien tussen Crawley en Moss, en die gevoelens werden snel sterker. Tijdens aflevering vier op tv, na amper twee weken opnames, deed Clare Crawley plots het onverwachte: ze barstte in tranen uit en vertelde dat ze “het programma heeft opgeblazen” door zich halsoverkop te verloven met deelnemer Moss.

Al tijdens de vierde aflevering ging deelnemer Dale Moss op zijn knie:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Nog nooit meegemaakt”

“We hebben nog nooit zoiets meegemaakt in de geschiedenis van onze show”, zei presentator Harrison na haar vertrek. Maar het was ook een bijzonder romantisch verhaal waar kijkers van smulden. “Hij kwam me emotioneel tegemoet op het niveau dat ik zoek”, gaf de ‘bachelorette’ aan. “Hij heeft alles wat ik wil in een relatie, en alles wat ik wil in het leven. Het beste moet nog komen. Ik ga nergens heen en ik wil je elke dag gelukkig maken.”

Dat geluk bleek hen dus niet gegund. “Ik weet dat velen van jullie mij hebben zien glimlachen op sociale media en dat jullie zeggen dat ik er niet zo gekwetst door lijk, maar het tegenovergestelde is waar. Ik voel mij waardeloos”, liet Moss vorige week weten. Vooral de details van hun breuk beroeren de gemoederen: volgens E! News was Clare ervan overtuigd dat Dale haar bedroog met één van haar beste vriendinnen, vastgoedmakelaar Eleonora Srugo in New York. De ‘bachelorette’ zou haar verloofde daar herhaaldelijk mee geconfronteerd hebben, waarna dat de bom deed barsten.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overspel?

Bovendien voedde Clare de verwarring ook zelf: via Instagram liet ze weten dat zij, net als de rest van de wereld, via de media moest vernemen dat Dale Moss hun breuk bekend had gemaakt. “Ik werd op de hoogte gebracht van een ‘wederzijdse verklaring’ op hetzelfde moment als jullie allemaal”, schreef ze, eraan toevoegend dat ze ‘ingestort’ was door de situatie. “Ik spreek voor mezelf, maar mijn intenties voor deze relatie waren altijd zeer duidelijk. De waarheid is dus dat ik er kapot van ben. Dit was niet wat ik had verwacht of gehoopt en probeer dit nog steeds te verwerken.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maar daar wilde haar ex-verloofde toch nog iets over kwijt: “De media zal altijd dingen oppikken en er hun ding mee doen. Mensen zullen leugens verspreiden en altijd met de vinger willen wijzen”, aldus Moss, die de overspelgeruchten lijkt te ontkennen. “Het feit is dat er in deze situatie niemand de schuld draagt. De verklaring die naar buiten kwam, die kwam niet uit het niets. Ik hou van Clare en respecteer haar voldoende om haar te laten weten hoe ik me voel, ook al is dat tegen de verwachting van alle anderen.” Hij blijft intussen hoopvol: “Hoewel dit moeilijk zal worden, zal je zien dat ik elke dag mijn beste beentje voor blijf zetten. Terwijl ik probeer een gevoel van normaliteit te vinden, ga ik ook proberen om elke dag vreugde en geluk te vinden en dat te blijven delen. Al het andere is in Gods handen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.