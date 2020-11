Bij boer Dries slaat de vonk (nog) niet over: “Ik wilde niets forceren door haar te kussen. Dat schept misschien verwachtingen”



TVDe liefde laat zich niet forceren. Melissa is verliefd op boer Dries (32), maar dat is niet wederzijds. Tijdens hun weekendje weg in ‘Boer zkt Vrouw’ hing er dan ook weinig romantiek in de lucht. In tegenstelling tot bij de andere koppels. “Die gevoelens zijn er of niet hè. Die moeten recht uit je hart komen. Bij mij heeft zoiets vaak ook wat tijd nodig, dat moet kunnen groeien.” Al hoopt hij wel dat er wat moois uit voortkomt, want: “Veel leeftijdsgenoten zijn al getrouwd en hebben kinderen. Ik wil dat ook, en niet pas op mijn veertigste.” Maar denkt Melissa daar ook zo over?