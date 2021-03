‘Big Brother’ zorgt voor grote verrassing tijdens de liveshow

TV Miljoenen fans teleurge­steld: opnames tweede seizoen ‘Bridgerton’ toch niet gestart

12:00 Heel veel fans sprongen een gat in de lucht toen ze op de Instagrampagina van acteur Luke Newton (24), beter gekend als Collin Bridgerton, lazen: ‘The boys are back in town’. Iedereen ging ervan uit dat de opnames van het tweede seizoen gestart waren, maar helaas...