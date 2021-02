‘Big Brother’ weer actief op sociale media na stortvloed aan haat: “Wij hebben dringende oproep tot meer tolerantie”

“Op deze dag van de liefde zijn we terug online met de dringende oproep tot meer tolerantie”, zo kondigt ‘Big Brother’ de terugkeer op sociale media aan. Ze hebben ook meteen een duidelijke boodschap: “Het Big Brother-huis is een minisamenleving waar ruimte is voor uiteenlopende karakters en meningen. Zoals je ziet staat het soms op scherp. Maar weet, Big Brother houdt het in de gaten en grijpt in als dit nodig is. Ben je het hier niet mee eens of ben je niet bereid tot iets meer liefde en verdraagzaamheid, dan is ‘Big Brother’ geen plek voor jou.”