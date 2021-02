Big Brother test de conditie van de bewoners... door hen tien uur lang te laten dansen

TV “Ik ben een beetje verslaafd aan de liefde, denk ik”: voor het eerst 50-plus­sers in ‘Blind Getrouwd’

3 februari We schreven het al: het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ bevat een primeur. Voor het eerst stapt een koppel vijftigers in het huwelijksbootje. In VTM Nieuws vertelt kandidaat Sven over de voordelen van later trouwen.