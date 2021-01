Big Brother opent de deuren voor 510.000 kijkers

TV Veerle Baetens over ‘Cheyenne et Lola’, haar 7e rol in Frankrijk: “Vloeken doe ik nu in het Frans”

2 januari Vorig jaar rond deze tijd nipte Veerle Baetens van een oester in de haven van Cherbourg. Haar zevende rol in Frankrijk stond erop na vijf maanden filmen in Pas-de-Calais en Normandië, ver weg van man en kind. 2020 zou het andere uiterste brengen: continu bij man en kind. “Maar het ‘preteachen’ bleek niks voor mij. Ik voelde meteen: dit is niet goed voor de band met mijn dochter. Ik raakte gefrustreerd en werkte het uit op haar.” De oplossing kwam misschien wel van het virus.