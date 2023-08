‘Big Brother’ komt terug in 2024 (en je kan je nu al inschrijven)

TV KIJK. Kim Kardashian onherken­baar in teaser ‘American Horror Story’

In het twaalfde seizoen van ‘American Horror Story’ krijgen we binnenkort een andere kant te zien van Kim Kardashian (42). In een teaser, die recent op de wereld is losgelaten, is de socialite quasi onherkenbaar, met een lange blonde pruik, felrode lippen en wel erg volumineuze wimpers. Het nieuwe seizoen van de prestigieuze horror-reeks, dat de titel ‘Delicate’ krijgt, gaat in de VS in première op 19 september. Naast Kardashian duiken ook Cara Delevingne (30) en Emma Roberts (32) op in de teaser.