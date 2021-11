‘Big Brother’ keert volgend jaar terug met “zwaardere en onvoorspelbaardere” reeks

De reeks gaat bij onze noorderburen van start op maandag 3 januari. Ook dit seizoen is de presentatie weer in handen van Geraldine Kemper en Peter van de Veire. De kick-off is in Nederland te zien op RTL 4 en RTL 5. De dagelijkse uitzendingen zijn op RTL5. Daarnaast is op Videoland de 24/7-livestream van de Vlaamse en Nederlandse kandidaten te zien. Wanneer het nieuwe seizoen bij ons te zien is, is voorlopig nog niet bekend.

Eerder had producent EndemolShine al gemeld dat het programma in 2022 terug zou komen op televisie. Eind juli ging de productiemaatschappij namelijk in alle stilte al op zoek naar een stagiair. Rond dezelfde periode konden geïnteresseerden zich ook meteen inschrijven voor het nieuwe seizoen. Ook toen lieten ze bij Play4 nog niet in hun kaarten kijken, maar ze beloofden wel snel duidelijkheid.

70.405,50 euro

In ‘Big Brother’ laat een groep mensen zich opsluiten in een huis waar zij 24 uur per dag worden gevolgd door een flink aantal camera’s. Het concept werd eind vorige eeuw bedacht door John de Mol en kwam in 1999 op de Nederlandse tv. De reeks ontpopte zich tot een hype en werd in talloze landen overgenomen.

Het eerste seizoen van ‘Big Brother’ kon bij zendergroep SBS rekenen op een trouw publiek. Dat bestond uit gemiddeld 378.000 lineaire Play4-kijkers, aangevuld met 10 miljoen views via de website van de zender. Deze reeks werd begin april gewonnen door de 22-jarige studente Jill. De Nederlandse verliet het huis met 70.405,50 euro extra op haar bankrekening.

