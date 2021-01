'Big Brother'-kandidate Jill onwel naar het ziekenhuis gebracht: kijkers verontwaardigd over trage ingrijpen productie

TVEen beangstigend moment in ‘Big Brother’ vannacht. Rond half drie ‘s nachts liep het mis met bewoonster Jill, die onwel werd op het toilet. Rond half vijf werd ze uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze intussen aan de beterhand zou zijn. Maar de responstijd was veel te lang, menen sommige kijkers.

Op internet circuleert een filmpje van het gebeuren. Volgens de beschrijving werd het vanaf half drie ‘s nachts duidelijk dat het niet goed ging met Jill. Drie kwartier later zouden er braakgeluiden te horen zijn geweest vanuit het toilet, waar Jill zich bevond. Pas rond vier uur wordt de naar adem snakkende kandidate gevonden door haar medebewoners Thomas en Liese, die haar snel naar buiten droegen voor wat frisse lucht. Op dat moment zou het geluid uitgezet zijn. Op de beelden is te zien dat ook andere bewoners haar te hulp schoten. Zo beschrijft de Nederlandse website Big Brother Chat dat verschillende bewoners in hun zendmicrofoon leken te schreeuwen en dat ze het geheime teken voor ondersteuning gaven: hard klappen en met de armen zwaaien. Rond 4.20 uur zou er uiteindelijk een ambulance gearriveerd zijn om Jill naar het ziekenhuis te brengen.

Volgens veel kijkers is dat opvallend, want Jill droeg de hele tijd haar zendertje. De productie kon dus de hele tijd ook volgen wat er met haar gebeurde. Dat er zo laat pas werd ingegrepen, roept op sociale media dan ook verontwaardiging op. “De productie liet haar bijna een uur naar adem snakken op het toilet", klinkt het bijvoorbeeld. En een ander schrijft: “Al vanaf het begin dat Jill begon met kotsen had de stem van Big Brother moeten inschakelen met de woorden ‘Bewoners check bij Jill’.” “Zwaar teleurgesteld in de productie", klinkt het dan ook.

Al vinden sommigen het niet geheel onlogisch dat er niet meteen ingegrepen werd. Jill zou gisterenavond vrij veel gedronken hebben, en dan is het natuurlijk niet abnormaal dat iemand misselijk wordt. “‘Big Brother’ is een wereldwijde productie”, schrijft iemand. “Dus er zullen vast wel protocollen klaarliggen hoe te handelen in dit soort situaties. Plus, het zijn volwassen mensen, dus als iemand in eerste instantie een beetje gek gaat doen van de drank, zou ik ook niet gelijk ingrijpen."

Presentator Peter Van de Veire bevestigde in z'n ochtendshow op MNM intussen dat het goed gaat met Jill. “Ik kan je één ding verzekeren, dat het altijd goed in de gaten wordt gehouden. Het enige dat ik wel weet is dat ze naar het ziekenhuis wordt gebracht, omdat ze niet goed weten wat er gebeurd is. Voor zover ik iets mag zeggen: ze is naar het ziekenhuis en ze houden alles zéér goed in de gaten."

Wij contacteerden VIER voor een reactie.

