‘Big Brother’ is terug: "100 dagen. Mijn huis. Mijn regels”

TV Na het stopzetten van hun reality­show: Kardas­hians sluiten nieuwe deal met Hulu

7:38 Het 20ste seizoen van de razend populaire realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’, dat begin volgend jaar uitkomt, zal het laatste zijn. Maar wie dacht dat de Kardashians zich daarna zullen terugtrekken in de anonimiteit, komt bedrogen uit. De familie heeft intussen al een nieuwe deal gesloten met distributeur Hulu voor nieuwe content.