‘Big Brother’ heeft een nieuwe huismeester

TV Vincent Banic over de intieme scènes van Bab Buelens: "Ik stap naar de keuken als ze iemand kust op tv”

19 februari Als je partner ook een acteur is, is het niet altijd even gemakkelijk om te kijken naar zijn of haar intieme scènes. Zo getuigen Vincent Banic, Bab Buelens, An Miller en Filip Peeters in ‘Da’s liefde!’. “Dat is niet zo leuk eigenlijk”, geeft Vincent Banic toe. “Al is het de eerste keer dat ik dat heb. Ik dacht altijd: ‘Het is mijn job en dat hoort erbij.’ Maar nu ik dat ook zelf met iemand moet doen en ik zie het Bab met iemand anders doen, is dat toch vreemd.”