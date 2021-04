'Big Brother' denkt al aan nieuw seizoen

Met in Vlaanderen gemiddeld 375.000 kijkers per aflevering - toch beduidend minder dan twee decennia geleden bij de eerste reeks met winnaar 'Spillie' en cultfiguur Betty - spreekt Play4 van een succesvolle terugkeer van de moeder aller realityshows. "Naast die 375.000 lineaire kijkers doet 'Big Brother' er online nog een big schep bovenop", zegt persverantwoordelijke Barbara Salomon. "Zo behaalden we online 9,5 miljoen views, waarvan 3,5 miljoen voor de livestream. We merken dat het programma in de eerste plaats een jong en trouw publiek aanspreekt. Met zulke cijfers kunnen we alleen maar positief terugblikken op de terugkeer. We zijn zelfs zo tevreden dat we op dit moment alle opties aan het bekijken zijn voor een eventueel nieuw seizoen, dat dan in 2022 van start kan gaan.”