‘Big Brother’-deelnemer Ziko is breakdance-kampioen en praktiserend moslim: “Ik zal ook in het huis vijf keer per dag bidden”

TV Stef Wauters presen­teert de 67ste uitreiking van De Gouden Schoen

10:15 Dat 2020 een bijzonder jaar is, staat buiten kijf. Ook op voetbalvlak gooide corona flink roet in het eten. Al hebben voetbalfans weer iets om naar uit te kijken: op woensdag 13 januari vindt de 67ste uitreiking van De Gouden Schoen 2020 plaats en komt iedereen de opvolger van Club Brugge-speler Hans Vanaken te weten. VTM NIEUWS-anker Stef Wauters leidt de avond voor de eerste keer in goede banen.