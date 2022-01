‘Big Brother’-deelnemer Peter kwam pas op z’n 35ste uit de kast: “Ik was gelukkig getrouwd en had geen flauw benul”

TV James vindt het eerste liefje van Gert Verhulst terug: “35 jaar geleden dat ik haar gezien heb”

Donderdag maakt Gert Verhulst (53) z'n opwachting in de laatste aflevering van ‘James, de musical’. Daarin praat de Studio 100-baas over z'n Franse vriendin. “Karine was mijn eerste liefde, we woonden ook samen in België. Maar onze relatie werd uiteindelijk een grote stressboel en bleef niet duren.” De twee hebben elkaar al 35 jaar niet gezien, maar James heeft een verrassing voor Gert in petto, want hij zocht en vond Karine.

6:33