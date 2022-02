‘Big Brother’-deelnemer Dimitri blikt terug op z’n exit: “Verliefd worden stond niet op de planning”

TV RECENSIE. ‘The Tinder Swindler’: “Liefde is… eenzame zielen voor miljoenen oplichten”

“Eén keer swipen kan een leven voorgoed veranderen”. Maar niet noodzakelijk op de goeie manier. In ‘The Tinder Swindler’ maken we kennis met drie vrouwen die alle drie de prins op het witte paard dachten te daten, maar niet veel later in een spiraal van leugens, emotioneel misbruik en oplichting terechtkwamen. Of deze nieuwe true-crime docu op Netflix uw geloof in online romantiek definitief aan diggelen slaat? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

5 februari