Bieke Ilegems en Erik Goossens of Sam Gooris en Sergio? Dit duo wint 'Snackmasters Kerst’

TV 'Generation M: The story of my life' brengt online programma­for­mat voor jongeren om moeilijke onderwer­pen bespreek­baar te maken

In de gloednieuwe VRT NU Original ‘Generation M: The story of my life’ komen fictie en talkshow samen. De reeks vertelt het waargebeurde verhaal van twee jongeren, die worstelden met de gevolgen van anorexia en van een ongeval onder invloed van drugs. Stukken uit hun leven zijn samen met hen gereconstrueerd en nagespeeld. Bij Dorianne Aussems (28) vertellen ze verder over de gebeurtenissen. Hoe het zo ver kon komen en waar ze de moed vonden om er uiteindelijk uit te geraken.

27 december