Beyoncé kreeg privérondleiding op de set van 'Bridgerton': “Een bijzonder moment voor cast en crew”

Naar verluidt hebben de Netflix-bazen zelf contact opgenomen met de wereldster, nadat hen ter ore kwam dat Beyoncé een grote fan is van de reeks. “De set werd afgesloten voor haar bezoek en aan alle betrokkenen werd gevraagd om hierover geen woord te zeggen", aldus een bron aan de Britse krant ‘The Sun’. “Het was een bijzonder moment voor de cast en crew. Ze stelde veel vragen en was erg geïnteresseerd. Iedereen zei achteraf dat ze blij verrast waren door hoe lief en nuchter ze was.” Wie van de castleden haar precies heeft rondgeleid is niet bekendgemaakt. Toeval wil, dat er trouwens enkele versies van Beyoncé’s hits op de soundtrack van ‘Bridgerton’ staan, waaronder ‘Halo’, ‘Run the world’ en ‘Déjà Vu’.