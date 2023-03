‘Bevergem’-regisseur Gilles Coulier zoekt jong talent voor nieuwe fictiereeks ‘Beats of Love’

TV Australi­sche ‘Blind getrouwd’ voert nieuwe regel in: koppels moeten drie dagen aan partner­ruil doen

Dat ze in ‘Married At First Sight’, de Australische versie van ‘Blind getrouwd’, minder preuts zijn, wisten we al langer, maar nu trekken sommige kandidaten zelf aan de alarmbel. In het nieuwe seizoen van de reeks krijgen de koppels van de experten de vraag om drie dagen lang van partner te wisselen. En dat zag duidelijk niet iedereen zitten. “Dit zou in de echte wereld nooit gebeuren.”