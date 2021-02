Betrapt op Tinder of een affaire met de experte: de strafste ‘Blind Getrouwd’-verhalen uit het buitenland

TVNet als bij ons zijn ook de internationale versies van ‘Blind Getrouwd’ - ‘Married at First Sight’ heet het format - een waar kijkcijferkanon. Twee wildvreemden die gematcht worden en met elkaar in het huwelijksbootje stappen, tal van landen smullen ervan. Toch lijkt de kans onbestaande dat onze editie qua sensatie de rest zal overtreffen: deze merkwaardige momenten tonen aan dat ‘Married at First Sight’ ook in een veel minder braaf ‘experiment’ kan uitdraaien.

Nick (28) en Bo (27) uit Nederland

De experten van het programma zagen in Nick en Bo de perfecte match. Of toch totdat de brunette de makers van de show een mailtje stuurde dat ze plots “echt niet meer kon.” Dat ze werkelijk met iemand in het huwelijksbootje zou stappen, had ze niet verwacht. “Ik was nieuwsgierig naar de testen en ik wilde echt verder. Totdat Peter (de presentator, red.) mijn naam ineens noemde. Trouwen is toch een groot ding”, vertelde ze. “Ik dacht: Oké, we gaan ervoor. Maar ik werd er niet gelukkiger van. Ik werd echt ziek, zo eng vond ik het. Op deze manier, nee, toch niet.”

Merkwaardig genoeg moest er een ‘reservevrouw’ voor Nick opdraven. Bo vond het erg haar match teleur te stellen, maar de makers van het programma namen haar niets kwalijk. “We hadden er niets aan gehad als ze geforceerd door had gezet”, concludeerde een van de huwelijksdeskundigen.

Volledig scherm Nick en Maxime in 'Married at First Sight'. © RTL

Kate (34) en Jason (37) uit Groot-Brittannië

Personal trainer Kate en financieel adviseur Jason zorgden voor heel wat heisa in Groot-Brittannië. Ze maakten nog tijdens het programma een eind aan hun huwelijk. De reden hiervoor waren seksuele escapades... een vriendin van Kate had namelijk ontdekt dat Jason al heel lang actief was op de dating-app Tinder. Hun huwelijk werd uiteindelijk zelfs nietig verklaard. Kate had de rechter immers laten weten dat ze nooit seks heeft gehad met Jason, waardoor hun huwelijk dus niet geconsumeerd was.

Bovendien was het volgens Kate onmogelijk om met Jason samen te leven. De rechter gaf Kate gelijk, maar Jason houdt vast aan een heel andere versie van de feiten. “Ik ben op Tinder gegaan, dat klopt. Maar waarom? Omdat ik al heel snel besefte dat mijn huwelijk met Kate nooit zou werken”, vertelde hij aan verschillende Britse kranten. “Kate is qua uiterlijk helemaal niks voor mij. Ik probeerde het wel met haar, hoor. Ik kuste haar, ik knuffelde haar, maar ze bleef een vreemde voor mij. En dat drong pas écht tot me door toen ik meer plezier beleefde aan een gesprek met een barman dan met mijn vrouw...”

Volledig scherm © RV

Tiffany (27) en Justin (34) uit Frankrijk

In 2016 deden zowel Tiffany als Justin - ieder apart - mee aan de Franse versie van ‘Blind Getrouwd’, die ‘Mariés au premier regard’ heet. Tiffany werd gekoppeld aan Thomas, terwijl de experten voor Justin een zekere Valentine selecteerden. In beide gevallen was het huwelijk een fiasco. Maar Tiffany en Justin konden het heel goed met elkaar vinden. Zo goed zelfs dat ze intussen zijn getrouwd én samen een dochtertje hebben: Romy.

Volledig scherm Justin met zijn ‘Blind Getrouwd’-echtgenote Valentine. © RV

Molly (25) en Jonathan (28) uit de Verenigde Staten

In het zesde seizoen van de Amerikaanse reeks - die net als in Australië ‘Married At First Sight’ heet - waren verzekeringsagente Molly en financieel specialist Jonathan volgens de experten dé perfecte match. Maar het huwelijk verliep van bij de start uiterst moeizaam. De kijkers keken meelevend toe hoe Jonathan z’n uiterste best deed om er iets van te maken. Maar dat had geen effect op Molly. Zij bleef hem buitensluiten.

“Ik wilde echt dat ons huwelijk zou werken, want ik geloofde in het oordeel van de experten van het programma”, deelde Jonathan het publiek mee in een open brief. “Maar het was allemaal niet zo makkelijk, en al zeker niet omdat je het moet doen met iemand die je echt totaal niet kent. Ik heb het gevoel dat ik keihard mijn best gedaan heb. Maar het is niet gelukt, en dat heeft pijn gedaan.” Het straffe van dit verhaal is: Jonathan kreeg enorm veel steun, zowel van de kijkers als van de experten van het programma. En dat leverde hem een nieuwe relatie op. Met dokter Jessica Griffin, een van de experten die hem aan zijn tegendraadse bruid hadden gekoppeld. De twee zijn al sinds juli vorig jaar aan het daten en schreeuwen hun liefde uit op sociale media.

Volledig scherm © RV

Lauren Huntriss (31) en Matthew Bennett (29) in Australië

De match tussen Lauren Huntriss en Matthew Bennett werd groots aangekondigd, de experten én kijkers hadden er vertrouwen in. Zij is een 31-jarige make up-artieste, hij een 29-jaar oude videomaker met een zacht karakter. Dat was echter niet zijn meest opvallende kenmerk, want Matthew was nog maagd toen hij zich inschreef voor de Australische versie van ‘Blind Getrouwd’.

Daar kwam echter snel verandering in: het huwelijk tussen de bruid en bruidegom leek zo goed gestart, dat de twee hun gevoelens en lusten niet lang voor elkaar konden verstoppen. Op huwelijksreis gaven de newlyweds uiteindelijk ook toe aan die gevoelens: de twee deelden de lakens met elkaar, voor Matthew zijn eerste keer.

Er werd twee weken later echter abrupt een einde gemaakt aan hun experiment gemaakt, toen Lauren te horen kreeg dat ‘haar’ bruidegom tijdens het diner na hun huwelijk aan de anderen had bekend dat hij zich helemaal niet aangetrokken voelt door Lauren, en dat er van enige connectie geen sprake is. “Ja, ik voel mij echt klote”, zuchtte de bruid. “Het maakt mij verdomd kwaad dat Matthew nog maagd was toen hij hier is ingestapt. In mijn ogen ga je je maagdelijkheid niet verliezen aan iemand die je niets doet. Ik voel mij gebruikt. Heeft hij dit enkel gedaan om de eerste keer seks te kunnen beleven? Ik heb om hem gegeven en ik heb voor hem gezorgd. Het was compleet oneerlijk, blijkbaar doe ik er als mens niet toe.”

Volledig scherm Married at first sight © Channel 9

