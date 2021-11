Bestuurder tegengehouden voor zelfgemaakte nummerplaat in ‘Alloo bij de Verkeerspolitie’

Onwettige nummerplaten in het verkeer zijn deze week schering en inslag. De verkeerspolitie krijgt een chauffeur in het vizier met een onleesbare nummerplaat, hij krijgt een boete van € 116. In het centrum van Gent rijdt een chauffeur in de verboden richting een straat in. “Dat kan toch niet, je krijgt een boete van € 174”, zegt agent Abdel. De chauffeur reageert verwonderd: “Ik woon al 30 jaar in Gent, ik heb het verkeersbord nooit eerder opgemerkt.”