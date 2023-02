‘Bestemming X’ zet kijkers al meteen op het verkeerde been: “Het gaat een pak verder dan ‘De Mol’”

TVDrones aan parachutes, een omgebouwde bus van een klein miljoen euro en meer dan 200 medewerkers. ‘Bestemming X’ - waarvoor nu al interesse is uit de States - is hét nieuwe prestigeproject van VTM. De deelnemers krijgen de ene verrassing na de andere voorgeschoteld, net als de kijkers trouwens, want al meteen bleek niets wat lijkt. “De vergelijking met ‘De Mol’ beschouwen we als compliment.”