‘Bestemming X’ verkocht aan BBC en NBC: “Het ultieme compliment”

Bij VTM zijn ze trots. “We hebben onze ambitie vanuit VTM met ‘Bestemming X’ nooit onder stoelen of banken gestoken” reageert VTM-zenderbaas Maarten Janssen. “Dat buitenlandse zenders zo snel overstag gaan, zelfs nog voor de finale is uitgezonden, is echt heel uitzonderlijk. Met het Britse BBC en het Amerikaanse NBC Universal zijn het bovendien de grootste zenders van de wereld die keihard in ‘Bestemming X’ geloven. Het is het ultieme compliment voor de unieke kwaliteit van dit Vlaamse format, en bewijst nog maar eens wat voor straffe creatieve tv-makers we in Vlaanderen hebben rondlopen.”