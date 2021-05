Beste Mol ooit is ontmaskerd: winnaar gaat met amper 18.240 euro naar huis: “We hebben zelfs moeten afremmen”

TVHet spel is gespeeld en het doek is gevallen: de onverbiddelijke, brutale en geslepen Mol die de groepspot tot een historisch laag bedrag herleidde, is ontmaskerd. Na een zinderende finale, waarbij extra vragen nodig waren, ging de winnaar met slechts 18.240 euro naar huis. Een winnaar die slechts tien minuten voor de laatste eliminatieronde nog van gedacht veranderde.

Opgelet, dit artikel bevat spoilers!

Haast niemand had het verwacht: Lennart Driesen is de Mol. Met de 10.000 euro die hij uit de pot haalde, zogezegd voor een vrijstelling als ultieme actie, saboteerde hij naar hartelust. Nooit eerder in de Vlaamse geschiedenis van ‘De Mol’ begonnen de overlevende twee kandidaten, Annelotte De Brandt, de 25-jarige recruiter uit Dilbeek en zonder twijfels de felste speelster van de groep, en vrolijke Sven Uyttersprot, de horeca-uitbater uit Aalst, hun finale zonder dat ze wisten wie de Mol was. Annelotte en Sven gaven na afloop van een zinderende finale, met hoog filmisch gehalte en bijzonder veel dramatiek, toe dat ze eigenlijk met heel veel geluk tot in de finale waren gesukkeld. Straffer nog: winnares Annelotte switchte amper tien minuten voor de laatste eliminatieronde nog van ‘Mol’. Ze had eerst ingezet op Sven, maar besliste op het allerlaatste nippertje om voor Lennart te gaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sven zette na de exit van Philip wel in op zijn kamergenoot Lennart. De eerste eliminatieronde eindigde op een ex aequo. Pas na tien extra vragen bleek Annelotte net iets meer details te weten over de Mol dan Sven. Zo mocht de recruiter 18.240 euro groepspot cashen. Ter vergelijking: vorig jaar kreeg bankbediende Jolien Derck 22.835 euro mee naar huis. In 2019 cashte piloot Axel Pailler als winnaar 34.050 euro uit de groepspot. Annelotte wil straks met haar Molpot een coronaproof barbecuefeestje geven voor alle deelnemers, wat geld aan een goed doel schenken. “En wat er dan nog overblijft gewoon op mijn spaarrekening storten”, aldus de winnares.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onder de radar

Was de finale-aflevering de vorige jaren vaak een maat voor niets omdat de Mol door alle kandidaten was ontdekt, dan was dat dit keer totaal anders. En dus werd er in aanloop naar de laatste stemronde toch nog naar hartelust gemold. Opnieuw verdween haast 10.000 euro uit de pot.

Zoals in vorige afleveringen was de eerste opdracht ook nu weer speels en humoristisch. Sven met een plastic kraag die honden doorgaans dragen en een kip die mais komt pikken uit die kraag, Annelotte die moest mediteren terwijl een overjaarse metalgitarist van jetje gaf:echt spannend was het niet. Maar wel leuk. Maar ook nu weer werd de spanning opgebouwd met een proef waarbij Isidoor ongewild de hoofdrol moest spelen. En dat niet deed. En Mol Lennart ook hier zonder enige verdenking zijn ding kon doen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mol Alina Churikova was vorig jaar amper aanwezig in het spel en bijzonder bleekjes als saboteur, maar Lennart Driesen kon dit keer naar hartelust mollen. Het speelse, schijnbaar naïeve, altijd humoristische jonkie uit de Kempen bleef de hele tijd perfect onder de radar. Ook al omdat hij dat imago zorgvuldig koesterde. Wat hem de kans gaf om uiteindelijk zelfs 10.000 euro uit de groepspot te halen. Ongezien in de geschiedenis van ‘De Mol’.

“Voor de duidelijkheid: het was en is Lennart die zelf met dat idee naar ons is gekomen. We hebben dat dan duizend keer bekeken, gewikt en gewogen. Maar eigenlijk was het een gedurfde sabotage die hem door de anderen op een plateautje is aangeboden”, maakt presentator Gilles De Coster duidelijk. “Het was brutaal, ongezien, over the top. Eigenlijk hét signaal aan alle anderen om te zeggen dat hij de Mol was. Maar Lennart was heel zeker dat iedereen hem zelfs die daad zou vergeven. Omdat hij zo goed in de groep lag.” Er was bovendien grondig nagedacht over die ultieme sabotagedaad. “Lennart had zijn plan goed opgesteld. Hij ging als eerste de dagboekkamer in en keek niet in de dagboeken. Indien alle kandidaten dat hadden gedaan, had hij niet kunnen mollen. Maar Philip en Jasmien keken wel, zodat Lennart voor een zogezegde vrijstelling kon gaan. En ondanks die enorme som die verdween toch de sympathie van de groep behield. Ook al omdat we hem bij de volgende proeven wel actief en positief hebben laten meespelen. Maar in Berlijn kon hij zich toch weer niet inhouden. Ook daar sloeg hij met heel veel lef toe. Met meer lef zelfs dan de redactie eigenlijk wilde. Eerder al hadden we hem afgeremd. Tijdens de proef met de bom onder de stoelen. Zonder dat hij het wist hebben we toen zijn Duits stoofpotje veel pikanter gemaakt. Anders had hij ook daar de hele zaak gemold. “

“Klopt”, lacht Lennart. “Ik kon doen wat ik wilde, niemand keek naar mij als verdachte. Bij het grote puzzelspel heb ik zelfs puzzelstukjes in mijn schoen gestopt terwijl Annelotte naast me stond. Ze heeft het zelfs niet gemerkt”; En dus is er maar één besluit: dit jaar is de Mol ook de winnaar.

Dit viel ons op bij de drie overgebleven kandidaten

Volledig scherm De Mol finale © Vier

Annelotte De Brandt (21)

Bleek telkens weer de meest gedreven kandidaat die vol voor de overwinning ging. Maar tot 10 minuten voor de ultieme eliminatieronde wel nog steeds op de verkeerde Mol zat. Op het laatste nippertje besliste ze om toch in te zetten op Lennart. Het leverde haar uiteindelijk de overwinning op. Ze werd natuurlijk vooral door het onvrijwillig geknoei van heel wat andere kandidaten, met Sven en Philip in een hoofdrol, in de war gebracht.

Lennart Driesen (25)

Is dus de meest verrassende Mol uit de geschiedenis van het tv-spelletje. De wolf in een schapenvacht. Kon zich alles permitteren omdat de groep zijn nu eens met stoutmoedige en gedurfde, dan weer speelse en dwaze sabotage de hele meute op het verkeerde been zette. “Als Lennart de Mol is, dan eet ik mijn schoen op. Het is een uitspraak die ik de voorbije weken vaak gehoord heb. Wel, er zullen dit jaar heel wat gasten met een pijnlijke maag zitten”, maakte Gilles De Coster duidelijk. De sympathieke Kempenzoon, de opvoeder die met de glimlach toegeeft dat hij als student geen enkel examen heeft gedaan zonder te spieken, af te kijken en te sjoemelen. Ook daar met die immer speelse glimlach.

Sven Uyttersprot (41)

‘Sven ist der Maulwurf’. Het was een leuke gimmick met de begin- en eindletters van de beginquotes, maar dus niet waar. Sven is niet de Mol. Hij is wel de speelse kandidaat - die heel wat proeven amper begreep, zo geeft hij zelf toe - maar het tot in de finale schopte. Omdat niemand ook maar één keer de naam Lennart als mogelijke Mol liet vallen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gesneuveld

Jens Zutterman, de 30-jarige ‘parketteur’ uit Westvleteren (aflevering 1)

Dami Oguntubi, de 21-jarige studente psychologie uit Gent (aflev. 2)

Kevin Cuyckens, de 30-jarige jurist uit Gent (aflev. 2)

Noah Vlieghe, de 18-jarige student uit Kortrijk (aflev. 3)

Katrien Cuppens, de 39-jarige vaatchirurg, uit Nieuwrode (aflev. 4)

Samina Carremans, de 42-jarige flamenco-danseres, uit Houthalen-Helchteren (aflev. 5)

Jasmien Foré, de 30-jarige advocate, uit Ternat (aflev. 6)

Philip De Cleen, de 52-jarige docent marketing, uit Burcht (aflev. 7)

In de pot

Voor de groep: 18.240 euro

Verloren: 86.760 euro

Totaal: 105.000 euro

Uiteraard komt er na dit succesvolle Mol-seizoen een nieuwe reeks. Kandidaten kunnen zich nu al aanmelden via Goplay. Inschrijven kan tot 7 juni.

LEES OOK