Beruchte werfleider Sanchez maakt zijn comeback in het nieuwe VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’

TVTwaalf jaar geleden, in 2009, dook Francisco Sanchez Santos (57) voor een laatste keer op in het populaire programma ‘The Block’. Maar nog heel eventjes en de beruchte werfleider is terug van weggeweest. Binnenkort duikt hij namelijk op in het nieuwe VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’.

In 2017 was Francisco Sanchez Santos nog te zien in ‘Ons Eerste Huis’, maar kijkend Vlaanderen zal Sanchez vooral herkennen van zijn rol in het populaire programma ‘The Block’. Toen bezorgde hij de deelnemers vaak knikkende knieën en ook in het VTM-programma ‘Vakantiehuis for life’ mag hij inspecteur van dienst spelen. Samen met Dina Tersago en twee experts van doe-het-zelfzaak Hubo en BerryAlloc, een bedrijf in vloeren, krijgt hij een plaats in de jury. Verder komt ook Marc Coucke langs als gastjurylid.

Einde van de rit

Toen Sanchez de vraag kreeg, heeft hij - naar eigen zeggen - niet lang getwijfeld om op het aanbod van VTM in te gaan. “Oef, dacht ik, ze zijn me toch niet vergeten. (lacht) Nee, serieus, ik zit niet de hele dag te wachten tot ik nog eens op televisie mag komen. Maar als een leuke kans voor de televisie zich aandient, ga ik die niet laten liggen. En dit programma is helemaal mijn ding. Aan het einde van de rit inspecteer ik de afgewerkte vakantiehuizen en geef ik punten”, vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

In ‘Vakantiehuis for life’ krijgen de vijf deelnemende duo’s namelijk de opdracht om eigenhandig een chalet in Durbuy op te knappen. Wie met het beste resultaat op de proppen komt, mag er in ruil maar liefst twintig jaar op vakantie gaan. Al zal het geen makkelijke opdracht worden, want het materiaal dat de duo’s nodig hebben voor de verbouwingen moeten ze verdienen tijdens enkele survivalopdrachten.

‘Vakantiehuis for life’ is deze zomer te zien op VTM.

