Beruchte Simon Leviev ontkent dat hij de ‘Tinder Swindler’ is in nieuw interview: “Compleet verzonnen”

Simon Leviev, ook bekend als Shimon Hayut of David Sharon, heeft een nieuw interview gegeven naar aanleiding van de release van documentaire ‘The Tinder Swindler’. De Netflix-docu beschrijft hoe Leviev verschillende vrouwen op Tinder in het zak zette voor miljoenen dollars. Hij liet ze geloven dat hij steenrijk was, in een gevaarlijke diamanthandel werkte, en de zoon was van de Israëlische miljardair Lev Leviev. In de docu is te zien hoe hij verschillende vrouwen inpalmde en hen daarna vertelde dat hij in gevaar was en dringend geld nodig had.