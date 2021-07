Bert Verbeke blikt vooruit naar seizoensfinale van ‘Lisa’: “De jaloerse 'bad guy' ontspoort lekker verder”

TV Amazon maakt reeks over diaman­troof in Antwerpen

7:21 In 2003 vond in ons land de diamantroof van de eeuw plaats in Antwerpen en maar liefst twintig jaar later krijgt de overval een plaats op het kleine scherm. Bij Amazon zijn ze momenteel namelijk druk bezig met de gebeurtenissen van toen te verwerken in de reeks ‘Everybody Loves Diamonds’.