Bert uit ‘Temptation Island' is triest over zijn pomeriaantje Fiona: “Kan er niet alleen voor zorgen”

Streamz Leven als God op aarde: Deze vier series over macht en geld zijn het streamen waard

20 oktober Vanaf deze week word je op Streamz elke maandag getrakteerd op een nieuwe aflevering van het derde seizoen van ‘Succession’, een van de strafste dramaseries van het moment. Naar aanleiding van de release tippen wij deze week in onze Kijkgids nog enkele reeksen die bol staan van machtspelletjes en absurde rijkdom. Van een onnavolgbaar kat-en-muisspel in ‘Billions’ (Streamz) en de achterkamertjespolitiek in ‘Dynasty’ (Netflix) tot een familievete in ‘Empire’ (Disney+): dit zijn onze favoriete series over de superrijken in streamingland.