Bert neemt drastische beslissing over relatie in ‘Temptation Island’: “Ik wil geen traan meer laten”

TV Trailer van ‘OnlyFans: de naakte Vlaamse waarheid’ laat weinig aan de verbeel­ding over

29 september De documentairereeks ‘OnlyFans: de naakte Vlaamse waarheid’ geeft een blik op het platform OnlyFans en hoe het in Vlaanderen in z'n werk gaat. De eerste trailer van de reeks is alvast veelbelovend, want deze geeft meteen al een aantal sappige details prijs. “Dankzij dit platform had ik genoeg geld om mijn appartement te financieren.”