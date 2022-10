Bert Huysentruyt begroef zijn vader pas twee jaar na zijn dood: “Ik was bang om dat verdriet weer op te rakelen,’ maar nu kan ik het eindelijk loslaten”

TV“Zodra je hieruit komt, maken we die reis waar we al zo lang van dromen”, beloofde Bert Huysentruyt (42), den Indiaan uit ‘Chantal’, aan z’n doodzieke vader. Maar de zeldzame longziekte sloeg zó snel toe dat er zelfs geen tijd was voor een écht afscheid. Wat rest is het troostende besef dat Bert steeds meer op z’n papa lijkt. Daarover en over zijn populaire rol als Indiaan in ‘Chantal’ praat hij openhartig in ‘Dag Allemaal’.