Bert en ons Delphine stelen de show: dit was aflevering 6 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVNu de eerste week in Spanje er bijna op zit, is het voor de koppels volop tijd om zich te laten onderdompelen in de verleiding. Aflevering zes is aangebroken, en die zag er zo uit!

Vorige week was te zien hoe ook de mannelijke koppelhelften getrakteerd werden op hun allereerste vuurkamp. Dat was allesbehalve aangenaam voor Nico. Die werd - door het beeldmateriaal met Elvis Presley - immers geconfronteerd met de toorn van ‘gewoon Donna’. Zij verklaarde zelfs dat haar relatie met de voormalige ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer voorbij was. Daar krijgt Nico op z’n kamer ook een beeld van te zien via z’n fotolijstje. Bert probeert uit te leggen dat ‘gewoon Donna’ reageert op fragmenten die ze van Nico gezien heeft. En hoewel de uitleg van Bert niet zo dom is, is Nico toch geschrokken door wat hij ziet. “Ze is rustig, en dat is anders”, klinkt het.

Gelukkig kan hij z’n emoties daarna even bespreken met Elvis Presley. Zij benadrukt nog maar eens dat ze Nico wel leuk vindt, maar dat er momenteel geen aantrekkingskracht is. “Maar wat niet is, kan nog komen.” Ahbajaat!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna' en (het been van) Valentino. © SBS

Op datzelfde moment praat ‘gewoon Donna’ over haar situatie met vrijgezel Valentino. Laatstgenoemde is van mening dat ‘gewoon Donna’ zich meer openstelt na dat fatale vuurkamp, en daar is hij - uiteraard - blij om. ‘Gewoon Donna’ zegt vervolgens ook dat ze het goed kan vinden met de Limburger. Oehlala!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Shallie en Efrain. © SBS

Ook Aylin en Efrain zijn nog onder de indruk na hun vuurkamp. Zo schept Aylin nog eens op over Fatih, terwijl Efrain z’n hart lucht bij Shallie. En ‘t is nodig, want de voormalige verleider had naar eigen zeggen niet verwacht dat hij zo emotioneel - met traantjes en al - zou reageren nadat hij de beelden van z’n vriendin zag.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert en de Belgische single Joyce. © SBS

Bert heeft er - hoe kan het ook anders? - zeer emotionele momenten opzitten. Zo bekende ons Delphine vorige week dat ze stiekem een camera had opgehangen in hun huis, om Bert in’t oog te houden. En hoewel ze hem niet op een misstap kon betrappen, vond ze het wél nodig om aan Vlaanderen en Nederland te vertellen dat Bert masturbeert. Tegenover de Belgische single Joyce legt hij uit dat de beelden van ons Delphine hem erg gekwetst hebben. “Ik begrijp het niet”, klinkt het. En daar is Joyce’ke het mee eens.

Net als de mannelijke singles trouwens. Zij bespreken de relatie van ons Delphine en Bert, en begrijpen niet dat laatstgenoemde die ‘ziekelijke jaloezie’ überhaupt pikt. Dat countert ‘gewoon Donna’ door te stellen dat Bert niet zo onschuldig is als hij lijkt.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': presentatrice Monica Geuze en de koppeldames. © SBS

Maar voor we naar de bom van deze aflevering gaan, is het eerst nog tijd voor hosts Monica Geuze en Viktor Verhulst om poolshoogte te gaan nemen in de respectievelijke villa’s. Waarna ze ook vertellen dat de koppelhelften de hele dag op date mogen met een single naar keuze.

Bij de dames kiest Aylin voor Fatih, laat Julia haar oog vallen op Niels, mag/moet Maxime met ons Delphine mee en pikt ‘gewoon Donna’ er Valentino uit. Bij de heren hoopt Efrain op een leuke date met Jamila, kiest Wouter opnieuw voor Shallie, mag de Belgische single Joyce mee met Bert en gaat Nico voor Elvis Presley.

Maar voor we deze dates te zien krijgen, wil ons Delphine eerst nog iets zeggen tegen Monica. “Iedereen denkt dat ik ziekelijk jaloers ben, maar er is echt meer gebeurd dan wat ik hier vertel”, steekt ons Delphine van wal. “Ik ben naar hier gekomen en ik mocht het echt niet vertellen van Bert, maar ik kan het niet langer verzwijgen. Bert is al twee keer naar een prostituee geweest. Bert zegt wel dat het enkel massage is, maar ik geloof er niets van. Hij heeft dat gedaan, net toen we voor ons huis hadden getekend.”

Monica vindt het knap dat ons Delphine dat gezegd heeft. Nou, de bazen van de zenders - die weten dat dit kijkcijfers oplevert - waren hier ongetwijfeld ook niet rouwig om!

Waarop ons Delphine ook tegen de singles en de andere dames zegt wat ze net met Monica heeft gedeeld. Spoilertje: ‘gewoon Donna’ wist dit al, waardoor haar uitspraak van hierboven plots een stuk logischer klinkt.Al willen we in dit stukje vooral single Joop bedanken voor z’n creatieve herinterpretatie van een spreekwoord. ‘De tranen in haar handen hebben’ is immers een zegswijze die wij nog niet eerder hadden gehoord!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert. © SBS

En als ze in de vrouwenvilla ‘de tranen in handen hebben’, dan druppelt het ook bij de heren. Zo daagt Viktor Verhulst immers opnieuw op en neemt hij Bert apart om verhaal te halen. Waarop Bert benadrukt dat er niets gebeurd is. “Ik heb me laten masseren en ik had de mogelijkheid om daar een erotische massage van te maken, maar dat ging niet voor mij. Ik had plankenkoorts.” Kan er iemand Bert misschien vertellen dat je vriendin bedriegen geen theaterstukje is?

Waarop Viktor - net als de rest van Vlaanderen en Nederland - uiteraard wil weten wat er de tweede keer gebeurde. Bert legt uit dat hij toen een hotelkamer had geboekt. “Toen gebeurde net hetzelfde: er was enkel een massage, niets anders.”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Viktor en Bert. © SBS

WAUW. Nu snappen we ons Delphine een stuk beter, al blijft de vraag ook waarom je überhaupt bij zo iemand wil blijven? Hoe dan ook: voor Bert is dit - uiteraard - weer het signaal dat hij mag beginnen wenen. En voor Viktor Verhulst is dat blijkbaar ook het teken dat hij moet proberen om Bert te troosten. Allez ja, we denken dat dit de bedoeling is.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Wouter. © SBS

Na z’n gedwongen bekentenis beslist Bert dan ook dat hij genoeg heeft van het gedrag van ons Delphine. “Ik ga alleen naar huis en ga hier connecties blijven aangaan”, klinkt het. Wouter denkt er het zijne van.

Net als de rest van de groep. Waarop zij van Bert toelichting krijgen over wat hij net besprak met Viktor. Verrassing, verrassing, verrassing: de andere heren en de dames kiezen Bert z’n kant. “Het is overduidelijk dat hun relatie toxic is. Ze moeten er gewoon mee stoppen, het is té kapot”, oordeelt Shallie. Twitter is dan weer in dubio.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine kijkt af en toe toch achterom. © SBS

Enfin: na die bijzondere confessie is het tijd voor de dates. Weinig mensen die daar nog van wakker liggen na het intermezzo ‘Bert gaat naar de hoeren’, of vergissen we ons?

Gelukkig zijn Nico en ‘gewoon Donna’ er ook nog om ietwat als bliksemafleider te fungeren. “Ik heb rode vlaggen verzameld alsof het trofeeën waren”, vertelt ‘gewoon Donna’ tegen Valentino. “Nico en ik hebben bijvoorbeeld ooit één foto van ons beiden op sociale media gehad, maar Nico heeft die verwijderd omdat hij die niet mooi vond.” Valentino snapt dat niet. Meer zelfs: hij denkt dat Nico - die ooit in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ orakelde dat hij iedere vriendin bedrogen heeft - ook nog andere meisjes achter de hand houdt. Het zou dus kunnen, quoi.

Waarop we te zien krijgen hoe Nico tijdens z’n date met Elvis Presley inderdaad toegeeft dat er in het verleden inderdaad iets gebeurd is dat niet helemaal koosjer is. “Ik heb het haar nog niet gezegd, omdat ik haar niet kwijt wil”, klinkt het. Daar dan over beginnen tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ en het dan vervolgens niet benoemen lijkt ons niet helemaal verstandig, maar kom. Weten wij veel, als verzuurd hondenvrouwtje.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert gaat ervoor. © SBS

Na de dates breekt uiteraard de avond aan. En daarbij is Bert duidelijk niet van plan om nog langer rekening te houden met de gevoelens van ons Delphine.En dus begint hij volop te feesten en te genieten van al de mooie dames rondom hem. Volgens Shallie - stilletjes aan the voice of reason van dit seizoen - niet meteen een slimme zet. “Precies alsof hij expres een reactie wil uitlokken”, stelt ze.

Waarschijnlijk heeft Shallie nog gelijk ook, want na het foertgedrag van Bert gaat niet veel later het hartje op de kamer van ons Delphine aan. Zij is helemaal over haar toeren, en wil - hysterie alom - zelfs naar huis. Gelukkig is er Joop, die probeert om ons Delphine te troosten. Al loopt ze daarna toch nog even weg.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Presley. © SBS

Bij Nico en Elvis Presley lijkt het dan weer scheef te lopen. Elvis Presley heeft (nog) geen aantrekkingskracht met Nico, waardoor hij het idee krijgt dat ze onoprecht is. En dat zorgt dan weer voor wrevel bij de Nederlandse schone. Waarop Nico aan de praat geraakt met Laure, die hem zegt dat ze zich wel aangetrokken voelt tot de Antwerpenaar. En uiteraard beslist Nico dan maar om die connectie uit te diepen. Standvastigheid is moeilijk.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert blijft ervoor gaan. © SBS

Om het circus helemaal compleet te maken volgt er nog een lapdance bij Bert. “Het komt nooit meer goed, mijn relatie is ten einde”, klinkt het profetisch. Wij zetten onze bak popcorn alvast klaar.

Tot volgende week!

