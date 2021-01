Beroemde lieven, vechtscheidingen en carrière in het slop: zo gaat het anno 2021 met de cast van ‘Dawson’s Creek’

TVHet is ondertussen al meer dan 17 jaar geleden dat de laatste aflevering van ‘Dawson’s Creek’ uitgezonden werd, maar bij Netflix besloten ze om de ooit zo populaire serie vanonder het spreekwoordelijke stof te halen. Alle zes seizoenen staan vanaf vandaag op het platform, en voor de gelegenheid doken wij het in leven van de acteurs die Joey, Dawson, Pacey en co vertolkten. Hoe gaat het vandaag de dag met hen?

Katie Holmes aka Joey Potter

Katie Holmes is na haar rol in ‘Dawson’s Creek’ niet bepaald uit de spotlight verdwenen. Holmes, die ondertussen 42 is, speelde mee in enkele grote producties, zoals ‘Batman Begins’ en de romantische komedie ‘First Daughter’.

Op professioneel vlak had de actrice dus zeker niet te klagen, maar haar carrière raakte in het slop toen ze in het huwelijksbootje stapte met acteur Tom Cruise (58). Een bizar huwelijk dat eindigde in een heuse vechtscheiding. Katie verraste Tom in 2012 na zes jaar huwelijk door onaangekondigd van hem te scheiden. De actrice had samen met haar advocaten een soort ‘ontsnappingsplan’ beraamd om Tom voor een voldongen feit te stellen. Katie, die steeds banger werd van de invloed die de Scientology-sekte op haar man kreeg, vertrok én won het hoederecht over hun dochter Suri (14). “Het was een harde, verwarrende periode”, vertelde Katie in een interview.

Na haar huwelijk begon de actrice nog een geheime relatie met acteur Jamie Foxx (53), maar ook die was niet zonder zorgen. Omdat Katie het volledige hoederecht over dochter Suri had gekregen, mocht zij zich als tegenprestatie vijf jaar lang niet laten zien in het gezelschap van een nieuwe partner. In 2018 gingen de twee in alle stilte uit elkaar. Ondertussen zou de actrice opnieuw de liefde gevonden hebben bij de chefkok Emilio Vitolo Junior.

James Van Der Beek aka Dawson Leery

James Van Der Beek was nog maar zo’n twintig jaar oud toen de show begon en na het einde van de reeks wist de acteur nog enkele rollen te strikken. Zo speelde hij onder meer mee in ‘Varsity Blues’ en ‘Rules of Attraction’. James, die ondertussen al 43 is, focust zich nu wel eerder op comedy. Na zijn prestatie in de sitcom ‘Don’t Trust The B---- in Apt. 23’ bleek namelijk dat de acteur duidelijk gezegend was met een humoristisch kantje.

In 2019 liet Van Der Beek zich trouwens van een heel andere kant zien. Zo was hij namelijk een van de publieksfavorieten in het programma ‘Dancing with the Stars’ en maakte hij ook een grote kans om te winnen. Alleen moest hij noodgedwongen de show verlaten toen zijn vrouw Kimberly Brook (38) een miskraam kreeg. In de dagen die volgden was James ook heel erg open over deze tragische gebeurtenis op Instagram. Samen met zijn vrouw, met wie hij al getrouwd is sinds 2010, heeft hij nog vijf kinderen

Michelle Williams aka Jen Lindley

Michelle Williams (40) is dan weer diegene die de grootste jackpot gewonnen heeft. Zij speelde in 2005 mee in de kaskraker ‘Brokeback Mountain’ en was zelfs genomineerd voor een Oscar. Niet veel later kreeg ze een relatie met haar collega Heath Ledger. De twee waren drie jaar een koppel en gingen kort voor zijn dood uit elkaar. Samen hebben ze nog een dochter genaamd Matilda (15). In de jaren die volgden, werd Williams nog vier keer genomineerd voor een Oscar en won ze ook een Golden Globe voor haar rol in ‘Fosse/Verdon’. In 2018 gaf ze nog haar jawoord aan muzikant Phil Elverum (42), maar de twee gingen een jaar later uit elkaar. Ondertussen is ze sinds begin 2020 wel gelukkig getrouwd met regisseur Thomas Kail (42) met wie ze ondertussen ook een kindje heeft.

Joshua Jackson aka Pacey Witter

‘Dawson’s Creek’ was de grote doorbraak van Joshua Jackson (42), al had hij na het einde van de populaire reeks in 2003 de grootste moeite om die te verzilveren. De acteur kreeg de hoofdrol in de scifi-reeks ‘Fringe’, maar toen die in 2013 eindigde, viel het stil. Hij had nog een rol in de miniserie ‘Little Fires Everywhere’ en dook ook even op in de Netflix-reeks ‘When They See Us’, maar echt grote rollen lijken niet meer voor hem weggelegd. Op persoonlijk vlak gaat het wel een pak beter: zo is hij in april voor de eerste keer vader geworden en dit samen met zijn vrouw Jodie Turner-Smith (34), met wie hij al getrouwd is sinds 2019. In het verleden had hij nog een lange relatie met Diane Kruger (44), maar die hebben ze verbroken in 2016.

Kerr Smith aka Jack McPhee

Kerr Smith (48) mag dan wel iets minder bekend zijn dan de vier hoofdacteurs, maar zijn personage Jack McPhee heeft wel een iconisch moment op zijn naam staan. Zijn kus met zijn vriendje Ethan was namelijk de eerste kus tussen twee mannen die te zien was op televisie. Na zijn rol in de serie wist de acteur nog enkele grotere rollen te strikken. Zo speelde hij nog mee in de horrorfilm ‘Final Destination’ en was hij ook te zien in ‘The Fosters’. Iets jongere lezers kunnen hem dan weer al eens gespot hebben in de populaire Netflixserie ‘Riverdale’.

Meredith Monroe als Andie McPhee

Meredith Monroe was al 28 toen ze de rol van de 16-jarige Andie McPhee op zich nam. In totaal speelde de actrice mee in vier van de zes seizoenen en terwijl kreeg ze te maken met enkele moeilijke verhaallijnen zoals de dood van haar broer en een reeks mentale problemen. Tijdens de voorbije jaren kan je de actrice al verschillende keren gezien hebben op het kleine scherm. Ze speelde namelijk mee in een reeks diverse series zoals ‘Criminal Minds’ en ‘Hart of Dixie’. Ook speelde ze de moeder van Alex in de Netflixserie ‘13 Reasons Why’.

John Wesley Shipp aka Mitch Leery

John Wesley Shipp (65) speelde de rol van Mitch Leery, de vader van Dawson. In totaal speelde hij 83 afleveringen mee, maar toen was het welletjes geweest voor de acteur en vroeg hij aan de makers om hem uit de serie te schrijven. Niet veel later kwam hij in de reeks dan ook om het leven in een tragisch auto-ongeval. In zijn latere carrière speelde hij nog een keertje ‘de vader van’. Zo dook hij opnieuw op in ‘The Flash’ en dit als Henry Allen, de vader van Barry Allen in ‘The Flash’.

Mary-Margaret Humes aka Gail Leery

Mary-Margaret Humes (66) had haar bord vol tijdens het eerste seizoen van ‘Dawson’s Creek’. Ze deed op hetzelfde moment namelijk mee aan Miss USA, waar ze trouwens in de top vijf eindigde. Ondertussen heeft ze al meer dan twintig rollen op haar naam staan. Denk bijvoorbeeld maar aan haar gastrol in ‘Dukes of Hazzard’, ‘Knight Rider’ en ‘Matlock’. Toch kennen we haar na al die jaren nog steeds het beste als de moeder van Dawson. Haar verhaallijn in de serie eindigde trouwens positief. Na de dood van haar man in het vierde seizoen gaf ze opnieuw haar jawoord in de allerlaatste aflevering.

Mary Beth Peil aka Grams

Mary Beth Peil (80) speelde in de serie de grootmoeder van Jen, maar fans van ‘Dawson’s Creek’ kennen haar vooral als Grams. In het begin van de reeks had haar personage maar weinig begrip voor haar kleindochter, maar naarmate de serie vordert, leert ze haar beter te begrijpen. De actrice was al 57 aan het begin van de serie en na haar rol in de reeks was Mary Beth Peil vooral nog te zien in theaterstukken zoals ‘Follies’ en ‘Anastasia’. Al was ze onlangs wel nog een keertje te zien in de iets jeugdigere serie ‘Katy Keene’.

Busy Philipps aka Audrey Liddell

Busy Philipps (41) dook pas in het vijfde seizoen van de serie op. De actrice speelde de rol van Audrey, de kamergenoot van Joey en de nieuwe love interest van Pacey. Hoewel ze maar één seizoen meespeelde in ‘Dawson’s Creek’, werd ze wel al snel beste maatjes met haar collega Michelle Williams. Kort na haar rol speelde ze trouwens mee in de populaire Hollywoodfilm ‘White Chicks’. Philipps is intussen ook gelukkig getrouwd met scenarioschrijver Marc Silverstein (49) - met wie ze twee kinderen heeft - maar enkele jaren geleden stond ze om een heel andere reden in de schijnwerpers.

In 2018 beschuldigde ze de acteur James Franco (42) namelijk van mishandeling. In haar autobiografie ‘This Will Only Hurt a Little’ schrijft ze dat hij haar op de grond geslagen heeft op de set van de serie ‘Freaks And Geeks’. Volgens Busy nam ze tijdens het filmen van de serie in 1999 een scène op met James waarin ze hem tegen zijn borst moest slaan. De acteur was er niet van op de hoogte dat dat in het script stond en flipte volgens de actrice. “Hij greep me bij beide armen en schreeuwde tegen me: ‘Raak me nooit meer aan!’. Hij gooide me op de grond, plat op m’n rug. Ik kreeg geen lucht meer.” In het boek noemt Busy James nog een pestkop. Ze vertelt dat de regisseur en producenten hem destijds dwongen zijn excuses aan te bieden, maar dat hij nooit gestraft is voor zijn woede-uitbarsting.

Chad Michael Murray aka Charlie Todd

Chad Michael Murray (39) kennen we vooral van de serie ‘One Tree Hill’, maar de acteur was gedurende twaalf afleveringen ook in ‘Dawson’s Creek’ te zien. Zijn personage Charlie Todd kreeg iets met zowel Joey als Jen en dit in hetzelfde seizoen. De acteur heeft verder een behoorlijk indrukwekkend cv. Hij speelde bijvoorbeeld al mee in ‘Gilmore Girls’, ‘Freaky Friday’ en ‘A Cinderella Story’. Recent was hij ook te zien in de serie ‘Riverdale’, als de charismatische sekteleider Edgar Evernever. Als we naar zijn privéleven kijken, zien we dat hij in het verleden getrouwd was met zijn ‘One Tree Hill’-collega Sophia Bush (38). Ondertussen gaf hij voor de tweede keer zijn jawoord, aan actrice Sarah Roemer (36), met wie hij samen twee kinderen heeft.

