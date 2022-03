Beroemd door ‘Zo man zo vrouw’, maar na 60 jaar stopt Jeannine met boetiek: “Ik ben eigenlijk al 20 jaar met pensioen”

TVEind dit jaar valt het doek over ‘Kleding Jeanine’ in Burst (Erpe-Mere): de boetiek gaat tegen de vlakte en in de plaats komt een supermarkt. Jeannine Lammens (82) en haar vriend Filip (56) werden in 2017 ‘wereldberoemd in Vlaanderen’ na hun passage in het programma ‘Zo man zo vrouw’ waarin ze zich presenteerden in kanariegele ‘matching outfits’. Na het programma kwamen zelfs klanten uit Antwerpen afgezakt om de bijzondere collectie te bekijken, maar nu volgt de totale uitverkoop.