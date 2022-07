‘Benidorm Bastards’-bedenker Tim Van Aelst trekt na dertien succesjaren de stekker uit productiehuis Shelter: “Ik heb geen enkel idee wat ik ga doen”

TVSerieus bommetje in de Vlaamse tv-wereld: het succes-duo Tim Van Aelst (44) en Sofie Peeters (35) trekt na dertien jaar de stekker uit hun productiehuis Shelter. “Ik heb het gevoel dat we er alles uitgehaald hebben wat erin zat”, aldus Van Aelst. De twee scoorden met reeksen als ‘Tragger Hippy’, ‘Benidorm Bastards’, ‘Wat Als?’, ‘Safety First’, ‘Studio Tarara’ en ‘Hoe zal ik het zeggen?’ zowel internationaal als bij ons. “Ik hoop vooral dat het een afscheid vol liefde is. En niet met haat of nijd.”

In een emotionele brief aan de ‘lieve vrienden van Shelter’ hebben Tim Van Aelst en zijn vriendin Sofie, beiden de bazen van hun productiehuis Shelter, laten weten dat ze “niet langer meer een productiehuis wilden leiden, maar openstaan voor nieuwe avonturen. Het pijnlijke gevolg is dat Shelter stopt”.

In 2011 won ‘Benidorm Bastards’-bedenker Tim Van Aelst een Emmy-award voor zijn sketchprogramma.

“Wat er aan de hand is? Niks persoonlijk dramatisch, voor de duidelijkheid”, vervolgt Tim, de schrijver van de brief. “Maar een jaar geleden hebben Sofie en ik de vraag gesteld hoe wij samen onze toekomst zagen, waar we stonden, welke weg we hebben afgelegd. Vragen die we elk jaar stellen trouwens. Alleen waren de antwoorden anders en drastischer dan de vorige jaren. We willen immers niet langer een bedrijf leiden. Uiteraard was de eerste reactie om onze fantastische Shelter-bende toch samen te houden en in een groter geheel onder te brengen. Maar gaandeweg de gesprekken voelde ik dat ik niet meer met hetzelfde vuur naar nieuwe projecten keek, zoals ik dat vroeger wel kon en deed. Bij elk nieuw idee was ik wild enthousiast, maar twee weken later vond ik dat niet meer zo. En kreeg ik het gevoel dat ik meer en meer op automatische piloot aan het werken was. Wat ik dus absoluut niet wilde en wil. En dus was er, zeker ook met de geboorte van onze dochter Loa, maar één conclusie: we gaan stoppen. Ik wil terug naar een nulpunt en onderzoeken wat ik eigenlijk wel nog wil. Maar ik ga me wel nog voluit smijten voor de tweede reeks van ‘Billie vs. Benjamin’.”

Geen masterplan

“Ik voel me goed, heb geen burn-out, ben privé supergelukkig”, maakt Tim duidelijk. “Ik wilde gewoon het aftakelen voor zijn. Ik heb echt het gevoel dat we met Shelter er alles hebben uitgehaald wat erin zat. Ook Sofie wil openstaan voor nieuwe dingen. We hebben geen masterplan, we laten alles op ons afkomen en zien dan wel. Hoe gek het ook klinkt: dit is voor ons de enige, juiste beslissing. Al zit ik nu natuurlijk vol onzekerheden en twijfels. We nemen afscheid van iets dat ons zeer dankbaar is. Ik hoop vooral dat het een afscheid vol liefde is. En niet met haat of nijd.”

“Of ik na haast vijftien jaar eigen baas in huis zijn, straks onder een andere baas ga kunnen of willen werken? Goeie vraag, maar nu nog lang niet ter zake”, lacht Van Aelst. “Eerst hier straks de deur dicht trekken. En dan zien we wel. Eerlijk, ik heb geen enkel idee wat ik straks ga doen. Nu is er een soort rouwproces gestart. Ik moet dit nieuws aan veel mensen brengen. Aan Jens Dendoncker bijvoorbeeld, die hier toch een veilige haven had gevonden. En ik wil zorgen dat alle medewerkers onder dak komen. Pas nadien ga ik naar mezelf kijken. En ja, we hebben onderzocht of Shelter ook zonder ons verder zou kunnen werken. Maar we bleken meer lijm te zijn voor de zaak dan we zelf dachten. We hebben een straffe bende medewerkers, maar er zitten geen bedrijfsleiders tussen.”

Volledig scherm Tim Van Aelst en Sofie Peeters in NYC met beeldje van Jens Dendoncker. © RV

“Ook voor mijn wederhelft Sofie breekt er een nieuwe toekomst aan. Mogelijk wordt ze straks showrunner van ‘Billy vs Benjamin’. En ze heeft nog een heel tof tv-idee samen met Jens Dendoncker. Verder zal ze nog meer tijd dan nu besteden onze dochter Loa en gaat ze mogelijk psychologie studeren”, licht Tim nog toe.

Emmy-awards

Het laatste ‘wapenfeit’ van Shelter wordt een tweede reeks van de fictiereeks ‘Billie vs. Benjamin’. “Indien het VAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds, de nodige centen toekent, start de productie volgende lente. De scenario’s zijn net klaar”, zo meldt Tim. Indien de geldkwestie rond komt, zal het een productie ‘op locatie’ worden, want eind augustus sluiten de deuren van de Shelter-kantoren, met uitzicht op de Schelde in Antwerpen definitief. Maar misschien zit er toch nog een extra feestje in voor de Shelter-boys. De eerste reeks van ‘Billy vs. Benjamin’ is immers ingediend om kans te maken op een International Emmy Award. Het zou meteen de zesde nominatie zijn voor het bijzonder creatieve productiehuis en mogelijk een vierde International Emmy Award. Eerder won Tim Van Aelst de begeerde Award voor ‘Benidorm Bastards’ (2011), Wat Als?’ (2014) en ‘Hoe zal ik het zeggen?’ (2018). “Hoe zouden we beter en mooier afscheid kunnen nemen dan met een Emmy?”, oppert Tim.

