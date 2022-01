Benedict Cumberbatch zal titelrol spelen in Netflix-verfilmingen van Roald Dahl-klassiekers

TV Nieuwe reality­show van de Kardas­hians krijgt eerste teaser

De Kardashians namen in 2021 dan wel afscheid van hun realityreeks ‘Keeping Up With the Kardashians’, maar in 2022 is de beroemde familie terug (van weggeweest). Hulu deelde op zaterdag namelijk al een eerste teaser van ‘The Kardashians’, de nieuwe reeks van het gezin.

1 januari