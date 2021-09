Belofte maakt schuld: Jani laat anker tatoeëren in ‘De Cooke & Verhulst Show’

TVDe tweede aflevering van ‘De Cooke & Verhulst Show’ was extra speciaal voor Jani Kazaltzis (42). Hij liet een tattoo zetten tijdens de opnames nadat hij dat eerder beloofd had in ‘Over De Oceaan’. “Ik heb altijd al een tatoeage gewild, dus I take one for the team", aldus de stylist.