Belinda Voorspoels verdwijnt uit 'Thuis' en kiest voor een rol in 'Familie’: “Ik mag toch ook aan mezelf denken?”

Het gebeurt niet vaak dat een gezicht tegelijkertijd in 'Thuis' als in 'Familie' te zien is, maar Belinda Voorspoels slaagt daar toch in. Al zal dat niet meer voor lang zijn. “Ik duik de volgende weken nog een paar keer op in 'Thuis', omdat die scènes al zijn ingeblikt, maar daarna verdwijnt Lexi definitief uit de reeks”, zegt ze. “Bij 'Thuis' vonden ze het wel jammer dat ik vertrek, maar ze begrepen het ook wel. Lexi was een kleinere rol, terwijl ik als actrice natuurlijk liever zoveel mogelijk wil spelen. Ik was 'Thuis' dus zeker niet beu en vertrek ook met pijn in het hart, want ik voelde me daar echt wel thuis. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Maar ik had nood aan meer. En als ze je dan bellen voor een grotere rol in een andere serie, dan mag je toch ook eens aan jezelf denken?”