Belangrijk personage komt om het leven in eerste aflevering van ‘Sex and the City’-reboot

Eerder deze week zei Michael Patrick King, de regisseur en schrijver van de reboot, nog dat er geen personage om het leven komt in de eerste aflevering van ‘And Just Like That’. “Niemand gaat dood”, klonk het overduidelijk in The New York Times. De eerste beelden van de reboot tonen nochtans iets anders, want er sterft wel degelijk iemand in de eerste aflevering. Fans van de reeks hadden wel al een vermoeden, want er deden al een tijdje geruchten de ronde dat er iemand om het leven zou komen. Iedereen dacht dat het om Samantha (Kim Cattrall) of Mr. Big (Chris Noth) ging. Wie zijn of haar geld op deze laatste had gezet, krijgt nu dan toch gelijk.

Slecht nieuws

In de eerste aflevering van ‘And Just Like That’ krijgt Mr. Big op een gegeven moment steken in zijn borst. Al snel wordt het duidelijk dat de grote liefde van Carrie te maken heeft met een hartaanval. Tegen de tijd dat zijn echtgenote thuis is, is de zakenman ook al overleden. Het nieuws van zijn dood wordt ook effectief bevestigd in de tweede aflevering van de reboot. Kijkers krijgen te zien hoe Carrie naar Miranda (Cynthia Nixon) belt om haar het slechte nieuws te vertellen. In de tweede episode wordt ook de begrafenis van Mr. Big in beeld gebracht. Hier komt ook Samantha, die verder niet te zien is in de reeks, even aan bod. Zo wordt er vermeld dat de excentrieke blondine nu in Londen woont en na een ruzie niet langer werkt als de PR-verantwoordelijke van Carrie.