“Belangrijk personage komt om het leven in eerste aflevering van ‘Sex And The City’-reboot”

TVDe opnames van de ‘Sex And The City’-reboot ‘And Just Like That’ zijn momenteel volop aan de gang. Eerder deze week deelde Sarah Jessica Parker (56) nog een setfoto op haar sociale media en ondertussen wordt er ook volop gespeculeerd over de verhaallijn van de reeks. Verschillende bronnen beweren namelijk dat er een belangrijk personage om het leven komt in de allereerste aflevering van de reboot.

Fans vrezen alvast dat het om Chris Noth (Mr. Big) gaat. Een naam die nog regelmatig aan bod komt, is die van Kim Cattrall (Samantha Jones). Alleen kunnen we deze laatste meteen van ons verdachtenlijstje schrappen. Eerder werd er al bevestigd dat Jones niet om het leven komt in de reboot, maar dat haar personage gewoon niet meer zo close is met de andere drie dames.

Wie zeker niet om het leven komt, is Carrie Bradshaw (gespeeld door Sarah Jessica Parker). Al was het wel haar idee om iemand uit de reeks te schrijven. “Ze wil het publiek vanaf het begin doen beseffen dat dit niet ‘Sex And The City’ is. Dit is een andere serie met een ander tempo. Een serie waarin alles kan gebeuren en waarin iedereen plots kan vertrekken… net zoals in het echte leven”, aldus de bron in The Daily Mail.

Groot geheim

De bron in kwestie, die anoniem wilde blijven, maakte verder ook nog duidelijk dat de dood van het personage ervoor zorgt dat Bradshaw haar toevlucht zoekt tot andere personages waar ze het vroeger iets minder goed mee kon vinden. “Dit is allemaal nog geheim, want de productie is nog maar net begonnen”, klinkt het verder nog. “Alleen belangrijke medewerkers en acteurs zijn op de hoogte en moeten in alle talen zwijgen over de verhaallijn.”

Vermoedelijk is er ook nog meer drama op komst. Afgelopen week werden Sarah Jessica Parker en Chris Noth samen op de set gespot. Volgens ooggetuigen zagen ze er alvast niet gelukkig uit. Daarnaast had Noth volgens verschillende getuigen zijn trouwring niet aan tijdens de opnames. En onlangs kon Page Six ook al een gelekt script inkijken. Daaruit bleek dat Carrie Bradshaw tijdens een etentje met Stanford Blatch, Miranda Hobbes en Charlotte York Goldenblatt vertelt dat het momenteel niet zo goed met haar gaat. Wat er ons precies staat te wachten in de reboot blijft voorlopig nog een goed bewaard geheim. Maar dat het ontzettend spannend gaat worden, dat staat nu al vast.

De ‘Sex And The City’-reboot ‘And Just Like That’ bestaat in totaal uit tien afleveringen. De opnames voor de reeks zijn momenteel volop aan de gang, maar een concrete releasedatum is er voorlopig nog niet.

