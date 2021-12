Belangrijk personage begaat een slippertje in ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That…’

TVDe ‘Sex and the City’-reboot zit duidelijk vol met verrassingen. In de eerste aflevering van de reeks kwam er een belangrijk personage om het leven. Daarnaast zagen we nog een ander personage richting het buitenland vertrekken. En in de vijfde episode van de serie begaat er ook nog eens iemand een slippertje…

Opgelet: dit artikel bevat spoilers over ‘And Just Like That...’

In de eerste vier afleveringen van ‘And Just Like That…’ werd al snel duidelijk dat er iets aan de hand is met Miranda (gespeeld door Cynthia Nixon). Ze liep vaak al mopperend rond, greep iets te vaak naar de fles en er speelde duidelijk ook iets tussen haar en Che, de nieuwe werkgever van Carrie. Het is meteen ook deze laatste die haar vriendin dwong om haar problemen onder ogen te zien. Uiteindelijk geeft Miranda toe dat ze ongelukkig getrouwd is met Steve en dat ze daarom troost zoekt in andere zaken zoals bijvoorbeeld alcohol. Alleen is Miranda het duidelijk beu om haar verlangens te onderdrukken. Ze geeft op haar beurt dan ook toe aan nieuwkomer Che (gespeeld door Sara Ramirez).

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Miranda is wel niet de enige die iets onder ogen moet zien in de ‘Sex and the City’-reboot. Rose, de dochter van Charlotte, probeert aan haar moeder duidelijk te maken dat ze zich niet langer een meisje voelt. Daarnaast komt Charlotte te weten dat Rose op school haar naam aangepast heeft naar Rock. Een aankondiging die ze zelf bekendmaakte op TikTok.

‘And Just Like That…’ is bij ons te zien op Streamz.

LEES OOK: