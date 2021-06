Bekroonde VTM-reeks ‘Red Light’ is binnenkort ook in het buitenland te zien

In ‘Red Light’ spelen de Nederlandse actrices Carice van Houten (‘Game of Thrones’) en Halina Reijn (‘Instinct’), die de reeks ook bedachten, aan de zijde van onze Vlaamse actrice Maaike Neuville (‘De Twaalf’). Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

De VTM-reeks kreeg al bij de première in Cannes veel belangstelling en bejubelende reviews, zowel nationaal als internationaal. Het won onder andere de Special Interpretation Prize en de Prix des Lucéens in Cannes, en een Gouden Kalf voor beste serie op het Nederlands Film Festival. ‘Red Light’ werd zodanig populair dat ook internationale distributeurs de serie wilden aankopen. Zo zal ARTE France de distributie voor Frankrijk en Duitsland op zich nemen, waar de reeks in 2022 zal uitkomen. Maar ook verder van huis weet de dramaserie te overtuigen. In Europa werd de reeks nog verkocht aan AMC Iberia, NRK in Noorwegen, Walter Presents in het Verenigd Koninkrijk, Pasaka in Litouwen en Turkcell in Turkije. Elders in de wereld zal de reeks uitgezonden worden door Rialto in Nieuw-Zeeland, door SBS in Australië en een streamingdienst in Latijns-Amerika. Andere grote buitenlandse distributeurs zullen nog aangekondigd worden.