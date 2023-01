Bekritiseerd miljonairskoppel uit ‘Blind gekocht’ blikt terug op avontuur: “De makers wisten hoe ze ons uit onze tent moesten lokken”

TVNa hun deelname aan het tv-programma ‘Blind gekocht’, kregen Caroline Carpentier (43) en Filip Struyf (41) - eigenaars van binnenspeeltuin Tarzan & Jane - bakken kritiek over zich heen. Voor hun immense budget van één miljoen euro, hadden ze een hele hoop eisen en dat vonden de kijkers maar niets. Eventjes twijfelde Caroline zelfs om het programma te verlaten. Nu blikken ze terug op hun passage: “Lintbebouwing leek enige woord in mijn vocabulaire.”

Vorig jaar namen Caroline en Filip deel aan het Play4-programma ‘Blind gekocht' met een budget van maar liefst één miljoen euro. Een recordbedrag voor het programma. Maar ook een record aantal eisen die daarmee gepaard gingen. Toen het koppel hun - door de programmamakers gekochte - woning voor het eerst te zien kregen, was Caroline ontzettend teleurgesteld. En dat kon ze niet onder stoelen of banken steken. De afgunst die ze liet opmerken ten opzichte van het huis kon televisiekijkend Vlaanderen niet bekoren, waardoor zowel het koppel als hun succesvolle binnenspeeltuin Tarzan & Jane bedolven werden onder haatreacties. Uiteindelijk was het paar wel tevreden over het eindresultaat en nu, een jaar later, blikken ze voorzichtig terug op hun avontuur.

Aan het Belang van Limburg vertelt het paar dat ze intussen goed gesetteld zijn in de woning. “We hebben nooit spijt gehad van onze deelname”, vertelt Filip aan de krant. “We waren wel heel erg ­geschrokken van de mediastorm, vooral op sociale media. Maar ­eigenlijk is die even snel weer gaan liggen als dat hij opgekomen is. Na drie weken ben je oud nieuws, hè.”

Quote De productie­men­sen doen interviews en weten ook wat onze angsten zijn. Ze weten waarop ze moeten inspelen om schitteren­de tv te maken Filip Struyf

Lintbebouwing

Die mediastorm wijten ze ook vooral aan de productie van de reeks. “De productiemensen doen interviews en weten ook wat onze angsten zijn. Ze weten waarop ze moeten inspelen om schitterende tv te maken”, benadrukt Filip in Het belang van Limburg. “‘Maar wat denk je nu écht?’, vroegen ze dan”, zegt Filip. “Ik had wel door dat ze ons uit onze tent wilden lokken.”

Zo liet Caroline zich in het programma meermaals uit over het feit dat ze vond dat hun nieuwe woning zich te dicht bij andere huizen bevond. Ze gebruikte daarvoor de term ‘lintbebouwing’. “Dat woordje hebben ze dan ook vooral vaak in de montage geplakt, alsof dat het enige woord was dat in mijn vocabulaire stond (lacht). Ik denk dat dat een beetje een vertekend beeld was. Waar we vroeger woonden, woonden de buren op evenveel afstand en waren onze overburen zelfs dichterbij. Hier wonen we aan een mooi plein. Maar als je geblinddoekt naar binnen wordt gebracht en maar door één raam naar buiten mag kijken, dan zie je dat allemaal niet”, aldus Caroline in de Limburgse krant.

