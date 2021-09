Bekijk hier de straffe kraanscène uit ‘Onder vuur’

In de eerste aflevering zagen we een spectaculaire interventie waar Orlando, gespeeld door Louis Talpe, en een collega mensen moeten redden die met een luchtballon aan een torenkraan zijn blijven hangen. “Dat ziet er niet alleen spectaculair uit, het wás ook echt spectaculair”, vertelde Louis Talpe eerder. “Het is the real stuff, er komt geen digitale animatie aan te pas. Mijn tegenspeler en ik zijn echt 125 meter hoog op die kraan geklommen om onze scènes te doen. Een beroep doen op stuntmannen kon ook, maar dat hebben we afgeslagen. Natuurlijk denk je na de vierde take als je mentaal en fysiek vermoeid raakt, wel even: ‘Ik ga niet mijn leven riskeren, thuis wachten vrouw en kind.’ Toen ik mijn vrouw belde dat ik kriebels in de buik had op het moment dat we aan die scène gingen beginnen, zei ze: ‘Be careful, maar enjoy it!’ Ik ben eeuwig dankbaar dat ik dit soort dingen mag doen.”