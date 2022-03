Bekijk hier de ontmaskering van Schorpioen én alle optredens uit ‘The Masked Singer’

TVVorige week moesten we afscheid nemen van IJskoning, vanavond was het de beurt aan Schorpioen! Voor haar is ‘The Masked Singer’ helaas vlak voor de finale afgelopen. Wie er achter het masker en de gevaarlijke scharen zit, ontdek je hier.

Opgelet, dit artikel bevat spoilers!

De finale nadert, dus de inzet was hoog in deze aflevering van ‘The Masked Singer’. Ridder, Miss Poes, Konijn en Schorpioen namen het tegen elkaar op in de spannendste aflevering tot nu toe. Alle personages zongen dit keer niet één, maar twee nummers. Veel tijd om te gokken wie er achter de maskers zit dus, maar het maakte de beslissing van de speurders alleen moeilijker.

Iedereen heeft zo zijn favoriet. Julie Van Den Steen en Ruth Beeckmans zijn helemaal gek op Konijn. “Ik moet zien wat ik over hem zeg, anders wordt Ruth jaloers”, aldus Julie. Maar wie Julie écht mist, dat zijn toch wel de Robots. “Van mij hadden zij mogen winnen. Maar zullen we iets afspreken? Als ik nu een foto van hen op de Instagrampagina van VTM laat zetten, en die foto 50.000 likes krijgt, zouden we de zender dan niet kunnen overtuigen om hen nog één keer terug te laten komen?” Of ze Robots Aster en Lize nog een keer terugzien, hangt dus volledig van de fans af. Andy Peelman is dan weer verliefd op Miss Poes. Zij krijgt trouwens telkens een staande ovatie van het publiek, en staat nog steeds met stevige pootjes in haar positie als topfavoriet. Konijn en Miss Poes werden dan ook rechtstreeks naar de finale gestuurd door de speurders.

Mystery-speurder van dienst, An Lemmens, denkt dan weer te weten wie Ridder is. “Oliva Trappeniers, klinkt zij niet net zo?” We hebben er nog even het raden naar, want het publiek besliste dat Ridder het toch net iets beter deed dan haar laatste tegenstander. Wie haar masker wél moest afnemen deze aflevering, was Schorpioen. Achter het gevaarlijke uiterlijk van het giftige wezentje, zat het eens zo onschuldige K3’tje Klaasje Meijer. Zowel Ruth als Julie gokten juist.

“Ja, ik ben het!”, lacht Klaasje wanneer ze tevoorschijn komt, met haar blonde haren perfect in de plooi. Een hele aanpassing was het voor haar na K3, waarbij ze nummers zoals haar ‘Masked’-debuut ’S&M’ beslist niet mocht zingen. “Het was even aanpassen, natuurlijk, maar dankzij dat kostuum kruip je echt helemaal in dat karakter. Ik voelde me gevaarlijk.”

Miss Poes, Ridder en Konijn zingen volgende week in de finale. Dan komen we eindelijk te weten wie er achter die laatste maskers zit, en wie er met de eindwinst aan de haal gaat.

